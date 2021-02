Tan pronto como un niño accede a nuestro mundo, comienza a aprender. Sus pequeños ojos abiertos captan cada pequeña partícula de vida. Ven la forma en que el viento sopla las hojas, la forma en que el perro mueve la cola y la forma en que su madre mueve la boca para hablar. Pero ¿qué más ve ese bebé? Después de unos años, el bebé se convierte en un niño pequeño, jugando solo en su habitación. Lo oyes susurrar y lo primero que piensas es que está jugando solo. Entonces, ¿por qué parece que está interactuando con otra persona “invisible”? Cuando le preguntas con quién estaba hablando, te da un nombre, una descripción y una historia.

Los expertos en lo paranormal escuchan historias similares en todas partes con bastante frecuencia, niños y niñas que están jugando con amigos invisibles y que hablan con alguien que no está presente físicamente. Y son muchos los padres y madres que quiere entender por qué sus hijos se comportan de esta manera. Lo que desconocen es que los niños y niñas poseen una desarrollada capacidad psíquica o sexto sentido que les hace extremadamente sensibles al medio que los rodea. En resumen, tiene una mente más abierta que la de los adultos. Todavía no han sido condicionados por la sociedad en cuanto a qué es real y qué no. Por desgracia, a lo largo de los años, generalmente perderán esta capacidad de comunicarse con entidades que no están en nuestra realidad. Y esto mismo es lo que ha grabado una madre, a sus trillizas conversando con un fantasma.

El fantasma de la habitación

El inquietante momento entre las trillizas de dos años y un ‘fantasma’ en su habitación fue captado por el vigilabebés, antes de que las niñas afirmaran haber visto haber visto un ‘monstruo’. Caitlin Nichols, de 25 años, dijo que escuchó a sus trillizas Presley, Millie y Hays comenzaron a gritar y discutir entre ellas en su casa de Georgia, EE.UU., el 26 de enero.

Cuando miró el monitor del vigilabebés, las niñas parecían estar hablando con una figura invisible junto a la pared. Según informa el programa de radio estadounidense, Coast to Coast AM, Nichols dijo que sus hijas no han interactuado con lo que ven en la pared de la misma manera desde entonces, pero que se han despertado en medio de la noche afirmando haber visto un monstruo en el mismo lugar exacto.

En el espeluznante video, las tres niñas están revoloteando por la habitación y miran la misma pared. Una de las pequeñas señala algo que ve allí y las otras dos se acercan. La primera niña corre hacia la pared opuesta y regresa dos veces, parece agitar el puño ante algo que ve y grita “en tu cara”. Luego se le une su hermana y ambas corren de un lado a otro tratando de saltar y golpear algo. Su hermana se sube a una de las camas para intentar hacer lo mismo.

Pasados unos instantes, las trillizas se esconden detrás de su armario antes de que una de ellas salga de nuevo para señalar la pared. Las niñas vuelven a salir de detrás del armario solo para correr y gritar otra vez.

“¿Te gustan nuestras camas?”, grita una de las niñas, mientras otra dice: ‘Tienes un problema’.

Nichols ha dicho que a pesar de los gritos y de inusual conducta, cree que sus hijas estaban jugando con algo invisible.

“Hemos tenido un par de otros encuentros espeluznantes antes, como los juguetes de las niñas que salen despedidos mientras están dormidas, así que este no es el primero”, admitió Caitlin.

Para finalizar, Caitlin dijo que las niñas acababan de despertarse de una siesta y estaban jugando cuando las escuchó comenzar a gritar. Ella explicó que las escuchó gritar ‘estoy enfada contigo’ una y otra vez mientras miraban la pared. Si bien la madre enfatizó que no ha habido ningún incidente adicional desde que se grabó el inquietante momento, también hay que decir que solo han pasado unas pocas semanas, por lo que la madre debería de estar atenta a cualquier otro fenómeno inusual que pase en la casa, más concretamente en la habitación de las pequeñas, ya que podría ser algún tipo de entidad maligna que esté acosando a las trillizas, por lo que podría necesitar ayuda de un profesional.

Lo que no se esperaba Caitlin es que su video se viralizase por todo internet, y ni mucho menos que se hicieran eco los principales medios de comunicación internacionales. Muchos internautas han ofrecido sus propias opiniones sobre las imágenes. Los más escépticos consideran que simplemente se trata de niñas pequeñas jugando juntas, un comportamiento completamente normal para su edad. Mientras que los creyentes aseguran que las trillizas hablan con una entidad de naturaleza sobrenatural y advierten a la madre que debería de investigar más afondo sobre sus verdaderas intenciones.

También hay que decir que esta no es la primera vez que un vigilabebés registra un incidente similar. En 2016, las imágenes de una cámara de seguridad mostraban un niño pequeño llamando a sus padres. Pero en un momento, el niño consigue subirse de manera sorprendente a la barra lateral de la cuna. Después comienza a balancearse peligrosamente en la barandilla durante más de 20 segundos, extendiendo los brazos y gritando en la oscuridad, mientras que sus ojos emiten un misterioso brillo en la oscuridad. Varios segundos después, pierde el equilibrio y cae dentro de su cuna con un fuerte ruido. Todos estos casos nos demuestran que los niños perciben otra realidad que cohabita con la nuestra, donde existen seres y entidades que escapan de nuestra comprensión.

¿Qué opinas sobre el video? ¿Las trillizas están conversando con un fantasma o una entidad sobrenatural imperceptible para los adultos?

/psg