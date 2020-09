Cinco objetos voladores no identificados fueron captados recientemente por una de las cámaras de la Estación Espacial Internacional (EEI). Ahora bien, lo que diferencia esta grabación de otras similares hechas desde este satélite artificial, es que el propio autor de la toma (uno de los integrantes de la tripulación) es quien se ha encargado de difundir y comentar las imágenes por medio de internet y una agencia espacial también lo ha publicado, cosa que jamás había sucedido.

Se trata del cosmonauta ruso Iván Vagner de 35 años, miembro activo de la EEI, quien no dudó en compartir su hallazgo utilizando su cuenta Twitter. En la publicación, comentó que se encontraba realizando un time lapse de la aurora boreal cuando, de pronto, aparecen cinco puntos que no pudo describir con certeza. De hecho dejó abiertas algunas preguntas a sus seguidores: “Qué crees que son esos? ¿Meteoros, satélites o…?”.

Cabe precisar, que el video fue hecho por una cámara de alta velocidad que toma varios fotogramas por segundo y luego los une en un solo video. En la toma de Wagner se observa una vista nocturna de la Tierra donde se ve cómo surge una aurora boreal que es interrumpida por la aparición de cinco misteriosas luces.

Si bien en el video los destellos que destaca el cosmonauta surgen entre los segundos 9 y 12 de la grabación, en realidad corresponden a 52 segundos al tiempo real.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020