Faltaba su punto de vista, y durante esta mañana en una entrevista con T13 Radio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se manifestó sobre el proyecto de ley presentado por senadores de oposición en orden a un indulto general a los presos durante las manifestaciones del estallido social.

En rigor, Abbott calificó la iniciativa como “particularmente grave”, debido a que a su juicio “se normaliza la violencia y la delincuencia común en la convivencia social y eso nos parece de una gravedad absoluta, particularmente en momentos como los que estamos viviendo en nuestro país, donde lo que estamos buscando es acuerdos mínimos, básicos”.

“Este proyecto apunta exactamente en el sentido contrario -agregó Abbott-. Apunta a dejar sin sanción a personas que han cometido delitos gravísimos o extraordinariamente graves que son las personas que actualmente están prisión preventiva y que son a las cuales se refiere el proyecto de ley”.

En este sentido, Abbott indicó que todos quienes están presos no lo están por ideas políticas. “En concreto uno tiene que analizar exactamente cada caso en particular y yo le aseguro, y tengo la certeza total, que no existen personas actualmente en prisión preventiva producto de alguna convicción de carácter político o por haber participado simplemente en desordenes, las personas que están en prisión preventiva lo están porque han cometido hechos gravísimos”.

En ese sentido, hizo una distinción por quienes han participado en desórdenes. “Si nosotros partimos de la premisa de que las personas están privadas de libertad, como lo han dicho y se ha sostenido públicamente, solo por el hecho de haber cometido desórdenes, pues bien, claro que tiene razón el proyecto. Pero las personas que están privadas de libertad es por que han cometido delitos graves o son personas reincidentes en delitos y en consecuencia, en el evento de una condena van a tener que cumplir la misma en forma efectiva”, dijo el persecutor.

Además, Abbott hizo una observación técnica sobre el proyecto, el que a su juicio es una especie de mezcla de dos cosas: “Porque la amnistía extingue por completo la pena, todos los efectos, que es alguno de los puntos que toca el proyecto, y por otro lado, el indulto conmuta la pena, pero no quita el carácter de condenada a la persona. En consecuencia, hay que ver en términos de cómo va a salir, en el evento de prosperar, un proyecto de ley que a nosotros nos parece particularmente grave”.

Cabe recordar que desde el gobierno ya se anunció el veto presidencial al proyecto si este prosigue su trámite en el Congreso.

