Anoche noté que había alguien andando sigilosamente por el patio de mi casa.

Mi perro Mack ,y bonito Fox terrier muy fieles ladraban y ladraban.

Me levanté silenciosamente y me quedé siguiendo los leves ruidos que venían de afuera, (que por cierto me re cagué de frío) hasta ver una silueta de un hombre con aspecto descuidado y alto pasando frente a la ventana del living.

Como la casa es bastante segura, con rejas en las ventanas y dobles cerraduras internas en las puertas, no me preocupé demasiado, pero estaba claro que no iba a dejar

al ladrón ahí afuera….

¿Que tal si se lleva las Motos que tengo afuera?

Llamé a la PDI al 134, también a Carabineros al 133 y les informé de la situación y les di mi dirección.

Me preguntaron si el tipo Estaba armado?; de qué calibre era el arma?; si estaba solo?, cual era su estatura?, en que lugar de la casa se encontraba el ladrón?, cual es el color de su ropa?,

Si sabía donde vivía etc., les aclaré que no sabia y que de las características del arma No tenia ni idea.

Me dijeron que no había ninguna patrulla o carro cerca para ayudarme, pero que iban a mandar a alguien tan pronto fuera posible. Que si el tipo intentaba entrar a la casa que volviera a llamar !!!!

Me quedé reflexionando y unos minutos después llamé nuevamente y les dije con voz calmada:

“Hola, hace un ratito llamé porque había alguien merodeando por fuera de mi casa. Ya no hay necesidad de que se apuren ni que vengan.

Ya maté al “flayte” con un tiro de escopeta calibre 12 recortada,

que tengo guardada para estas situaciones.

Y el tiro se lo pegué en la frente y el escopetazo le arrancó la cabeza y ahora está desparramada por todo el pasillo del patio”…colgué.

En menos de tres minutos, había frente a mi casa:

7 patrullas de la PDI,

3 patrullas municipales de seguridad ciudadana,

9 carabineros del GOPE,

12 Militares de Fuerzas Especiales,

1 helicóptero de la PDI y otro helicóptero de carabineros

Bajaron del helicóptero 4 paracaidista de fuerza Especiales , sobrevolaban la zona,

1 Fiscal del Ministerio Público y 2 actuarios,

4 equipos de reporteros de la prensa: Chilevisión, Mega, TVN y canal 13,

4 Reporteros, Soledad Oneto, Carola Bezamat, Rafael Cavada y Amaro Gómez Pablos .

6 fotógrafos de varios periódicos incluyendo

2 de la cuarta, 1 LUN,

1 de Publimetro y 2 de medios digitales,

1 diputado, la presidenta de la junta de vecinos y 33 acarreados en bus

1 Unidad del Movihl,

1 grupo de los derechos humanos, que no se perderían esto por nada del mundo,

3 funerarias y

43 sapos que vieron las patrullas y se pararon.

Total que:

Entre todos agarraron al ladrón in fraganti, quien estaba mirando a todos con cara de asombro.

Tal vez pensaba que mi casa era la casa del General de carabineros. En eso y en medio del tumulto, un policía se aproximó y me dijo:

“Creí que Usted había dicho haber matado al ladrón… ”

Yo le contesté:

“Creí que Usted me había dicho que No había nadie disponible…”

¡¡¡¡¡ Este es mi país…. VIVA CHILE !!!

