Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.

Michelle: quizás no te extrañe esta carta publica que hoy te dirijo:

Te conozco desde que naciste y por eso todo lo qué haces y dices ha estado bajo mi lupa.

Desde tus pocos años de universidad, (pues nunca te recibiste de médico cirujano. )Militaste en grupos de extrema izquierda, la brigada socialista ELMO CATALAN y luego el MIR. Siempre tratando de socavar el orden establecido, conducida por tus férreas convicciones marxistas, inculcadas desde tu cuna por tu madre Angela Jeria, militante comunista.

Tu padre, mi medio hermano Alberto, hombre íntegro y bueno, acabo por sucumbir al cántico marxista y participó en el más decadente cargo que un oficial de las FFAA, puede ostentar: JEFE DE LAS JAP (juntas de abastecimiento alimentos populares) instauradas porAllende, ante la escasez de alimentos tan propio de los países comunistas.

Su muerte, que tu y tu madre comunista , trataron de convertirla en un martirio, fue el resultado de las manipulaciones que Uds. ejercieron para convencerlo de ejercer tan denigrante misión: cautelar el racionamiento de un pueblo, que a lo largo de su historia jamás había conocido semejante humillación y hambruna.

Hoy como no has aprendido la lección ,que el pueblo chileno jamás se entregará al siniestro plan marxista.

Te vales de tu alto cargo, como Comisionada de los derechos humanos, para intentar nuevamente someter a un país , qué ama su libertad y está dispuesto a dar la vida por la Democracia y la Libertad.

Donde están los derechos humanos del 54,5% del pueblo de Chile que eligió a Sebastian Piñera por Presidente de la nación?

Donde está la pluralidad de los observadores en Chile?

Porque tus representantes y comisionados encabezados por el Sr Micco, son todos marxistas? Tu que siempre te declaraste a favor de la pluralidad? Por que atacas a la Fuerzas del Orden , representadas por. Carabineros, que no hacen más que repeler la REVOLUCIÓN DEL MARXUSMO? Atacas a las FFAA, que un día tu padre tuvo el honor de integrar? Y que posteriormente , te ayudaron a salir del país .

Fueron los generales Leigh y Mattei, los que te sacaron a ti y tu madre de Chile. Dándote la opción de elegir el país donde radicarte, y Uds curiosamente eligieron al más comunista de los regímenes de la época: Alemania oriental.Por la entrañable amistad que tu madre tenía con la esposa y el Dictador Horneker, reconocido violador de los derechos humanos, que hoy irónicamente defiendes!

Todo lo que represente orden y estabilidad lo haces aparecer como contrario a los derechos humanos!

Y los nuestros donde quedan? Nuestras Iglesias son violadas, atacadas y quemadas. Tus mujeres, que se dicen emancipadas, desafían con su repetitivo cántico feminista a nuestro Santuario de Maipú, símbolo de la libertad e independencia de Chile.

La libertad de culto, el profesar una fe y el respeto que ella conlleva, TAMBIÉN ES UN DERECHO HUMANO, pero tu como atea y poco nacionalista nada dices: callas y otorgas!

Chile un país respetado y admirado en el mundo por su sobriedad y espíritu republicano, se ha tornado en un hazme reír, donde su Cámara de Diputados, integrada por payasos de poca monta, ignorantes e irrespetuosos, se han tornado en un circo pobre y sin argumentos.Donde no se puede desplazar con libertad , pues las turbas de encapuchados atacan y destruyen todo a su paso.

Te felicito Michelle ‘ con tu desidia has logrado, lo que ayer parecía imposible: destruir nuestra economía, tan admirada por nuestros hermanos latinos americanos, has logrado introducir una cesantía que llegará a dos dígitos,has destruido las fuentes de trabajo, las pymes, nuestro sistema de transportes. Por que en tu informe de la ONU, nada de esto mencionas? Acaso no es un derecho humano la libertad de trabajo y desplazamiento?

Pero tus “ observadores marxistas criollos, nada dicen, callan , haciendo ojos ciegos a la realidad chilena.

Ay Michelle, que pena me das, ! tu vida ha sido una farsa, te dices Médico , y no lo eres, demócrata y tampoco lo eres ,amiga del pueblo, pero te has enriquecido a costa de el. Todo lo tuyo es una falsedad.

Tus hijos son un desastre, tu vida privada otro. Lo único que te salva es tu amor por tu madre, lo cual te humaniza, pero es la consecuencia de la muerte de mi hermano, tu padre.

Cómo tu media tía consanguínea, te digo: eres una vergüenza para la familia! Por que eres una vende patria y te has consagrado por entero a un dogma dañino, extraña a la idiosincracia de la mayoría de la nación chilena: el marxismo, eres una descastada y la familia nada te importa, por que careces de los valores que han hecho grande a este pais. Solo te importa el triunfo de una ideología ajena a la gran mayoría de Chile, y eso no

Te lo perdonará la historia !

No solo eres una vergüenza para nuestra familia, si no que peor UNA VERGÜENZA PARA CHILE.

Patricia Puga M./gap