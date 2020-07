Sin adelantar las medidas que presentará hoy el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló este martes que espera que el nuevo plan para ir en ayuda de la clase media convenza a la “mayor cantidad de parlamentarios”. A la vez que indicó que están abiertos a acoger propuestas para reformar el actual sistema de pensiones.

“Nuestro compromiso con apoyar a la clase media es un compromiso de fondo y por lo tanto, hemos estado trabajando con todos los equipos de Gobierno, hemos estado recogiendo opiniones de los parlamentarios oficialistas, de gente de la oposición, de expertos, de la academia para llegar con apoyo y ayuda a la clase media”, comentó el titular del Interior.

En ese contexto, explicó que “lo que nosotros buscamos es que así como se ha apoyado a los sectores más vulnerables, que la clase media que generalmente no cuenta con apoyos y no ha tenido las medidas necesarias, que en esta oportunidad la clase media tenga una vuelta de mano y un apoyo, tenga transferencias, subsidios directos y también otros mecanismos que les permita paliar el efecto que la pandemia les está produciendo en sus ingresos, por lo tanto, en su bienestar”.

Reforma pensiones

Según detalló el secretario de Estado, “aquí hay que separar dos cosas, una cosa es apoyar a las familias que han visto caídos sus ingresos producto de la pandemia (…) y hoy el Presidente va a incorporar un anuncio de apoyo para la clase media. Y otra discusión más de fondo y urgente, es cómo mejoramos las pensiones de todos nuestros compatriotas, los actuales pensionados que son aproximadamente 2 millones y medio, 3 millones de personas y quienes hoy trabajan y necesitan una mejor pensión en el futuro”.

Con esto, reiteró que el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, “lo que va a producir es una caída de las presiones de quienes retiren esos ahorros. Se entiende esa necesidad, pero nosotros tenemos la convicción que el apoyo o la ayuda que necesita la clase media no puede ser a costa de su ahorro previsional, de una mejor pensión, hay mejores fórmulas, alternativas que son más justas. Por eso, estamos trabajando en mecanismos previstos por el Estado, solidarios, que le entreguen apoyos a las personas, que no tengan que usar su ahorro previsional”.

En esa línea, Blumel insistió en que “tenemos un compromiso de fondo en materia previsional, hay un proyecto de ley que hace una reforma que está en el Senado. Por lo tanto, estamos abiertos a acoger propuestas que permitan hacer reformas al sistema de pensiones, que permitan que aumentan las jubilaciones de los adultos mayores”.

Y agregó que “hoy la discusión de fondo es cómo mejoramos las pensiones, junto con solucionar el problema importante, pero transitorio, que es la caída de los ingresos de los trabajadores producto de la pandemia del covid”.

“En lo transitorio medidas de apoyo que van a ser provistas por el Estado, para lo permanente una reforma que permita hacerse cargo de una demanda ciudadana justa y legítima de cambios al sistema y de aumento a las pensiones”, apuntó.

Consultado por la votación en particular de mañana en la Cámara sobre el proyecto de retiro de fondos y los apoyos en Chile Vamos, el ministro manifestó que “hemos estado trabajando muy intensamente con nuestra coalición por supuesto, hemos tenido múltiples reuniones y conversaciones y esperamos que las medidas de apoyo que va a presentar el Presidente de la República, que son mejores y que son más justas, permitan convencer a todos, para poder en definitiva apoyar lo que el Gobierno va a proponer y no apoyar otra medida que lo que hace es que los trabajadores tengan que comerse sus ahorros previsionales”.

A su juicio, “es un plan que se hace cargo de una demanda ciudadana y de apoyo a la clase media que el Gobierno considera necesaria responder con urgencia y que esperamos que permita convencer a la mayor cantidad de parlamentarios y de actores”.

“Hemos visto que en el caso del proyecto que permite este retiro del 10%, prácticamente no hay expertos ni técnicos que respalden esa medida, de todos los sectores, todos los actores más técnicos han dicho que no es una buena medida, porque se come el ahorro previsional de los trabajadores”, recalcó.

Finalmente, Blumel sentenció que “si Chile decidió avanzar en una reforma previsional hagamos los cambios que permitan mejorar los ahorros previsionales de los trabajadores y permitan tener mejores jubilaciones”.

/psg