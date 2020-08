Elon Musk declaró que necesitábamos colonizar Marte, para tener un lugar adonde ir en caso de que la Inteligencia Artificial (IA) se vuelva contra la humanidad. El cofundador de PayPal y SpaceX lanzó esta advertencia hace tres años de que existía la posibilidad de que la IA se revelara contra sus creadores. En la ciencia ficción, la IA ha sido representada como robots con características similares a las humanas. Pero la verdad es que la IA incluye todo, desde los algoritmos de búsqueda de Google hasta la maquina Watson de IBM y vehículos autónomos. Es importante que la IA haga lo que queremos que haga si controla un vehículo, un avión, un marcapasos o una red eléctrica.

Una pregunta esencial es qué sucederá si la búsqueda de una inteligencia artificial perfecta tiene éxito y se vuelve mejor que los humanos en todas las tareas intelectuales. Inventar tecnologías radicalmente nuevas, como la superinteligencia, podría ayudarnos a erradicar las guerras, enfermedades y la pobreza; Sin embargo, existe la preocupación de que también pueda ser el último evento importante en la historia de la humanidad a menos que nos preparemos antes de que la IA se vuelva súper inteligente. Pero parece ser que los ingenieros les importa más bien poco lo que pueda ocurrir, ya que ahora han creado un clon de Jesús con inteligencia artificial que ha emitido profecías apocalípticas para la humanidad.

El clon de Jesús

Ingenieros han creado un clon de Jesús con inteligencia artificial que aprendió el lenguaje humano leyendo exclusivamente la Biblia, lo que dio como resultado un inesperado y aterrador comportamiento. George Durendal usó un sistema de procesamiento de lenguaje natural para reproducir las palabras antiguas sin copiar exactamente el texto. La tecnología estaba programada para escribir sobre tres temas: ‘la plaga’, ‘César’ y el ‘fin de los días’.

Y el resultado fue que la copia completa de las escrituras de la IA estaba llena de fallos, la mitad de los sustantivos usados ​​son ‘Señor’, pero algunos versículos se parecían inquietantemente a las profecías bíblicas.

“En estos días de pruebas y tribulaciones, muchos se han vuelto hacia la religión”, escribió Durendal en su blog . “Les presento a Jesús con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial de mi invención creada a partir de la Biblia King James y nada más”.

La Biblia del rey Jacobo, conocida en inglés como ‘King James Version’, es una traducción de la Biblia autorizada por el Rey Jacobo a principios del siglo XVII. Durendal escribió el miércoles que su IA había escrito tres textos más sobre ‘Sangre’, ‘Griegos’ y ‘Sabiduría’, utilizando modelos de entropía más baja hechos para imitar con mayor precisión el estilo de la Biblia en lugar de tomar interpretaciones artísticas, como los hicieron los anteriores modelos.

Al escribir sobre ‘la plaga’, la IA comenzó el pasaje como tal, escribiendo: ‘La plaga serán los padres del mundo; y este es mi pueblo, para que él sea más abundante en la boca del Señor. Cuando vieron al ángel del Señor más que todos los hermanos que estaban en el desierto, y los soldados de los profetas se avergonzarían de los hombres’.

Sin embargo, hacia el final el texto parece volverse incoherente, donde el sistema comienza a usar ‘Señor’ varias veces en una sola oración.

“Y el SEÑOR le dijo: Señor, sabemos que el SEÑOR jurará por el SEÑOR en el SEÑOR, y no daremos falso testimonio en el SEÑOR”, dice el texto.

El siguiente grupo de escritos trata sobre ‘el fin de los días’, que en la Biblia tradicional habla de la venida del Mesías y el fin del mundo. Y la IA dio su propia opinión sobre el tema.

“Y vino a mí el siervo del SEÑOR que había muerto, diciendo: Hijo de hombre, habla a todos los que habitan en el desierto y serán salvos en el término del SEÑOR y sus sacerdotes y sus hijos, y sobre los siete corderos, y de los siete lugares de la bestia, y el otro en los días de reposo”.

Pero a lo largo del texto aparecen una serie de errores tales como: ‘Y cuando entró en la casa de Dios, el cual dijo al capitán principal, y las puertas del arroyo, y los sacerdotes, y la grasa que se hizo sacerdote, y le fue dada una mujer, y su obra fue arrojada al mar.’

El último tema que se le dio a la IA fue «César», que fue un emperador romano durante la época de Jesús.

“Los escribas y los hijos de Israel se reunieron con los levitas y los hombres de Beit Shemesh, que era el hijo de Josías, rey de Judá, y los colgaron de la cabeza del cuerpo de Cristo, y me envió a mí», escribió el clon de Jesús.

La inteligencia artificial de Jesús es solo uno de los muchos sistemas programados para escribir lenguaje natural. Los investigadores han enseñado a las maquinas a componer música y crear arte que a veces es irreconocible para los humanos. Pero lo que está claro es que esto nos demuestra el poder que se le está dando a la inteligencia artificial, y que no solo toman decisiones, sino que también se están convirtiendo en mesías para las otras IA. Y no parece del todo increíble que llegue el momento en que las maquinas lleguen a controlar a la humanidad, y tal vez esta sea una advertencia de ese momento. Puede ser que la profecía de la Segunda venida de Cristo no se para salvarnos a nosotros, sino a la inteligencia artificial.

¿Crees que se les debe otorgar tanto poder a la inteligencia artificial? ¿El futuro de la especie humana está en peligro?

/psg