Pamela Jiles (PH) y Javier Macaya (UDI) protagonizaron un tenso cruce en pleno matinal Contigo en La Mañana. En el marco del debate por el proyecto de ley que busca concretar el retiro de fondos de las AFP, los parlamentarios e dijeron de todo y sin filtro.

«La Abuela» disparó primero. Desde las inmediaciones del Congreso, le recordó a su par que «quien hizo posible esto (debate del proyecto de ley) no es un señor de ultraizquierda, que se llama Matías Walker, que se le ocurrió poner en tabla esto. Entonces, a mí me gustaría decirle a Javier, a quien le tengo mucho respeto, si no le da vergüenza no haber votado la semana pasada favor. ¿No le da vergüenza meterse en el bolsillo de la señora Juanita y de todos los chilenos? ¿No te da vergüenza que el gobierno no haya entregado ninguna solución? ¿No te da vergüenza en lo que va a pasar si esto no se aprueba?».

Luego de esperar su turno, el diputado respondió: «A mí lo que me da vergüenza es rebajar el nivel de los debates a esta… obviamente, no le voy a contestar a Pamela. Estamos en un medio, la manera de hacer política circense, generando en el fondo un espectáculo permanente…».

Pamela Jiles: Espectáculo es el que vinieron a hacer los ministros. Eso es un espectáculo.

Javier Macaya: Cuando la diputada me pregunta si me da vergüenza, a mí me daría vergüenza bailar en el Congreso cuando miles de chilenos lo están pasando mal.

Además, el parlamentario aseguró que «no todo puede ser espectáculo, acá necesitamos un debate un poquito más pausado. A mí me da vergüenza que hay miles de chilenos que la están pasando mal». De paso, reiteró su posición acerca del daño que causaría en las pensiones el aprobar el proyecto.

Baile de Pamela Jiles

«Acá no se trata de que solo los que bailan en el Congreso con plumas tengan sensibilidad», añadió Macaya, en alusión al festejo de Jiles en la Cámara de Diputados.

«Bueno, no bailé con plumas, pero me das una excelente idea. Mañana si ganamos gracias a esos 13 heroicos diputados de derecha democrática y no fascistas, voy a bailar con plumas, voy a zapatear y dar la vuelta olímpica, porque la gente que está hambreada en su casa va a estar tan feliz como yo», respondió «La Abuela».

