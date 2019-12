Tamara Murray es una deslumbrante belleza de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, nacida el 10 de julio de 1993. Con cabello castaño oscuro y ojos azules claros, Tamara es la chica con la que todos soñamos. “Esta es la primera vez que poso desnuda, y me sentí tan empoderada”, explica Tamara. “Me siento tan bien al mirarme al espejo y no a juzgarme a mí misma, sino a estar orgullosa y emocionada. ¡Es fantástico y no puedo esperar para hacer más sesiones fotográficas”. ¡Disfrute!

