La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, insistió en que el proyecto que permite a los afiliados retirar el 10% de sus fondos de pensiones para paliar los efectos de la pandemia “es malo”, el cual vive su votación en particular este jueves en la Sala de la Cámara de Diputados.

“No existen antecedentes que digan que sea un buen proyecto, tiene un costo de cerca de US$18 mil millones, más que todo el plan de reactivación económica (de US$12 mil millones)”, expuso la ministra, recalcando que esa iniciativa, de ver la luz, “significaría una baja en las pensiones que no podríamos solucionar en el mediano y corto plazo, y significa sacrificar recursos que nos permitan una reactivación económica”.

También se refirió al mandato realizado ayer por el Presidente Sebastián Piñera a ella y a su par de Hacienda, Ignacio Briones, de lograr un “gran acuerdo nacional” para sacar adelante la reforma de pensiones, y sostuvo que un eventual retiro de fondos “va en contra de las futuras pensiones”, por lo que “un reforma previsional perdería sentido”.

“No podemos destinar el aumento de la tasa de cotización a financiar los retiros de muchos que no se han visto afectados en esta crisis. Avanzar en el 10% significa poner una traba importantísima a una reforma de pensiones que es urgente”, recalcó.

E insistió en que no solo según el Gobierno, sino que de acuerdo con lo que han expuesto expertos previsionales de todos los sectores políticos, “la alternativa de retirar el 10% no solo no es buena, sino que nos va a producir un enorme problema futuro con el tema de las pensiones. Estamos claros que tenemos un problema gravísimo con el tema de las pensiones, me llama la atención que sigamos con esa discusión cuando todos los técnicos han dicho lo contrario”.

“Tenemos que avanzar en tener un mejor sistema de previsión social y robustecer el sistema de pensiones. Se está haciendo que las personas tengan que decidir en un falso dilema, y eso no es justo. Tenemos que dar una solución par ahora y para el futuro, no puede ser que ambas estén condicionadas”, expuso la secretaria de Estado.

Consultada por si ha existido desinformación en torno al debate del retiro de parte de los fondos de pensiones, Zaldívar aseguró que “sí, muchísima, y también ha habido intentos deliberados por desinformar. Plantear que el 10% puede afectar a las AFP es una falacia, los únicos que se van a ver afectados con los afiliados”.

“Que haya menos plata en los fondos a ellos (las AFP) no les afecta, la verdad que los únicos que se van a ver afectados son los trabajadores. El retiro del 10% afecta al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones, no a las AFP”, concluyó.

