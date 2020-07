Luego de que la Cámara de Diputados aprobara esta tarde el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, el titular del Interior, Gonzalo Blumel, criticó el “tono” del debate que se dio durante la tramitación de la iniciativa, lamentando además que “no pudimos convencerlos a todos”.

La iniciativa fue visada con 95 votos a favor, incluyendo el apoyo de cinco diputados UDI y ocho de RN, implicando una nueva derrota para La Moneda, pese a sus esfuerzos por alinear a Chile Vamos.

“La propuesta que acaba de aprobar parcialmente la Cámara de Diputados, porque se aprobó un artículo y se rechazó otro, no es una buena propuesta, porque el proyecto así como fue despachado de la Cámara, lo que va a significar es que las personas para poder tener un alivio para enfrentar las dificultades económicas van a tener que usar sus ahorros previsionales”, insistió el ministro Blumel.

Pese a ello, el titular del Interior indicó que seguirán insistieron en el plan para ir en ayuda de la clase media y que “vamos a seguir insistiendo en el Senado, confiamos en que el Senado va a poder enmendar este error que ha cometido la Cámara de Diputados, confiamos en que vamos a poder convencer en que las propuestas que hemos puesto como Gobierno son mejores, son más justas, ayudan de mejor forma a la clase media”.

Además, acusó que lo despachado hoy “es una iniciativa de dudosa constitucionalidad, que afecta la forma en que están organizados los poderes del Estado”.

Asimismo, el ministro expresó que “el tono del debate no fue un buen tono, no fue una discusión grata ni para la ciudadanía ni que honra la tradición de esta Cámara de Diputados, las descalificaciones, los insultos y la deslegitimación moral de las ideas de los adversarios nunca va a ser una b uena práctica democrática (…) esperamos que esto sea una excepción y no sea la regla general”.

Mea culpa

El secretario de Estado estuvo acompañado en su vocería por los titulares de Hacienda, Ignacio Briones, de la Segpres, Claudio Alvarado y de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, junto a quienes reconoció: “Respecto a un mea culpa, a una autocrítica por supuesto, siempre las cosas las podemos hacer mejor, creo que en esta ocasión nos faltó nuevamente la capacidad de actuar en unidad, especialmente con nuestra coalición, eso es algo que vamos a tener que conversar y discutir, porque este es un traspié muy importante que afecta a la clase media y también va a afectar a los pensionados”.

“Trabajamos muy intensamente junto al equipo (…) y todo el equipo de Gobierno para poder convencer a nuestra coalición, lamentablemente, no pudimos convencerlos a todos.Vamos a tener que trabajar muchísimo y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que este traspié tan importante, permita dar paso a un nuevo trato y que volvamos a trabajar con sentido de unidad y de coalición”, aseveró.

Y agregó que “es el Presidente de la República quien decide el futuro del comité político”, frente a las consultas sobre la continuidad del comité.

Según señalan fuentes de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, se reunirá más tarde con los ministros del comité político cuando regresen desde el Congreso en Valparaíso.

Se espera que al final del día sea la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien siguió la votación junto al Mandatario, quien haga una declaración pública a la prensa.

