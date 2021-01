“En el fondo lo que a él le preocupa es que las platas lleguen… o sea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que… la boleta cachái, un millón 250, o sea, yo tengo contrato con un par de empresas más o menos parecido y no va a haber problema, así que eso”.

Esta es una de las intervenciones en una conversación telefónica de Ramón Sepúlveda, abogado del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, y el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort, y que fueron revelados ayer en un reportaje de La Tercera y que corresponden a escuchas telefónicas de la PDI en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público del “caso luminarias” sobre las licitaciones adjudicadas a la empresa Itelecom Holding Chile Spa. Ya las pesquisas incluyen una veintena de municipios. En un Iquique, por ejemplo hay concejales detenidos por los delitos de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco; y el caso se ha extendido a Chillán, Melipilla y Negrete, donde el alcalde Francisco Melo (PPD) quedó en prisión preventiva. Y en los últimos días, fue el turno de Recoleta.

El municipio tiene el contrato más abultado con Itelecom. El monto asciende a $10.259.454.000; pagaderos mensualmente durante 120 meses, a un precio de $85.495.450. El acuerdo prevé también la mantención de los focos y se oficializó a través del Decreto Exento N° 1747, del 5 de julio de 2018.

Ya el 28 de diciembre de 2020, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella presentada por los concejales de esa comuna Mauricio Smok y Alejandra Andrea Muñoz -ambos UDI- por el delito de fraude al fisco. Y la semana pasada la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI y la fiscal Paulina Valdebenito allanaron las oficinas del municipio. La Fiscalía no solo investiga la donación por $50 millones que Itelecom entregó a la Corporación Cultural de Recoleta para la realización del festival Womad que organiza el municipio cada año. La Corporación Cultural es dirigida por Pablo Teillier, hijo del Presidente del Partido Comunista, el diputado Guilermo Teillier.

Pero el caso iría más allá de esa donación. Las llamadas telefónicas entre el abogado de Jadue y el empresario Lefort, tal como lo plantea la publicación de La Tercera, y se deja entrever en los diálogos, apuntarían a pagos reiterados de Itelecom Sepúlveda y la posibilidad de que esos montos eran triangulados para finalmente llegaran a Jadue.

En otro diálogo, el asesor jurídico de Jadue le habla a Lefort sobre una conversación que tuvo con Jadue : “Nos reunimos a propósito de todas las lucas que le habíamos juntado y la gente que se comprometió a pagarnos…, a ayudarnos todos los meses, y le conté que había sido de parte de ustedes y los montos y todo, y me dijo chuta, que nada, súper bien todo, cachái…”.

Ayer, tanto el municipio de Recoleta, el mismo Daniel Jadue, y hasta Guillermo Teillier intentaron desligarse del abogado Ramón Sepúlveda, algo difícil de hacer puesto que el penalista ha representado a altos dirigentes del PC en varias causas que han concitado gran interés público.

La más reciente fue precisamente representando al mismo Jadue contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. La causa se está viendo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en donde el ex jefe de la cartera, declaró como imputado por presuntas negligencias en el manejo de la pandemia de coronavirus en el país.

Las audiencias estuvieron marcadas por el tono elevado particularmente de los querellantes. Incluso el juez del tribunal debió llamar la atención en más de una ocasión tanto a la fiscalía como al abogado vinculado al Partido Comunista.

En la ocasión, el juez Ponciano Sallés le habló directamente a Ramón Sepúlveda: “Tiene que seguir el curso de una audiencia judicial y no televisiva. ‘Conocimiento público’ y otras tantas expresiones que se han escuchado hoy en día son cuestiones que pueden ser interesantes en otros ambientes, pero la verdad es que en el ambiente judicial lo que importa, en definitiva, son aquellos hechos que se enmarcan dentro del proceso penal”.

Anoche en 24 Horas, el alcalde Jadue anunció que Sepúlveda ya no lo representará en esta causa.

Esta mediática actuación se suma a otras causas donde altos dirigentes del PC han tenido un rol clave. ya sea como protagonistas de las mismas o como “defensores políticos” de los casos.

Así, por ejemplo, el mismo abogado Ramón Sepúlveda patrocinó a la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz en una querella que presentó por los delitos de prevaricación y cohecho agravado “en contra de todos quienes resulten responsables” en calidad de funcionarios públicos, como miembros del Tribunal Constitucional, cuyo objetivo final fue lograr la inhabilidad de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez, precisamente en momentos que tenían que fallar sobre la destitución del diputado, también comununista, Hugo Gutiérrez.

El asesor jurídico de Jadue lleva también los casos de dos procesados por participar en los incendios de las estaciones de La Granja y San Pablo, ocurridos el 18-O. Se trata de Omar Jerez Meza y Daniel Bustos Trabol. A Jerez se le acusa por “delitos de incendio y daño calificado” en la estación de metro La Granja, cometidos el viernes 18 de octubre de 2019, por lo que en noviembre de ese año fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Por su parte, a Bustos se le atribuye haber participado en el incendio de la estación San Pablo el sábado 19 de octubre y en enero de 2020 fue formalizado y también se dictó prisión preventiva en su contra.

En esa ocasión, en una entrevista en La Tercera, el abogado Sepúlveda dijo que sus defendidos eran “manifestantes comunes”. Y frente a los delitos que se le acusa a Jerez en La Granja, el jurista señaló que “él es un afectado más de estos hechos” y que “tuvo la misma intención que todas las personas que estaban manifestándose, que fue mostrar el descontento social”, asegurando que “en ningún caso organizó u ocasionó un incendio”.

Hace tres años, en mayo de 2017, Sepúlveda defendió al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien había sido querellado por el Partido Regionalista Independiente (PRI) por una millonaria transacción que realizó la tienda del parlamentario relacionada con la ley de partidos políticos. En la denuncia se incluía supuestos contratos simulados, estafa, falsificación de documentos públicos o auténticos, y eventual uso malicioso de instrumento público falso. Sepúlveda logró el sobreseimiento definitivo del caso del presidente del PC.

Otra de sus causas, donde el Partido Comunista ha apoyado desde el sector político, ha sido la defensa de 15 estudiantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), querellados tras tomarse las oficinas del Demre a comienzos del año pasado en medio del sabotaje a la PSU. El abogado señaló que las acusaciones eran una “persecución política”.

Volviendo a las llamadas interceptadas, un diálogo que lleva Sepúlveda con Lefort, sobre cómo era más conveniente presentar la donación que Itelecom hizo al municipio para el festival Womad, termina también de manera decisora:

– Sepúlveda: Yo creo que está bien, huevón. Tampoco creo que haya alguna complicación.

– Lefort: Tú sabes que esto se rompe, huevón, cuando sale alguien herido.

Original de El Líbero

/psg