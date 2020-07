«Ese ánimo festivalero no está en concordancia con la situación afligida que viven muchas familias», reflexiona el economista Bernardo Fontaine respecto a los diputados que cantaron el himno nacional luego de que se aprobara el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales para enfrentar la crisis económica que ha causado la pandemia del Covid-19.

El presidente de Fundación Ciudadano en Acción sostiene que «este proyecto baja las pensiones, pero los diputados han tenido cuidado de no destacarlo ni comunicarlo mucho». Luego de la votación de la moción, que contó con el respaldo de 13 legisladores oficialistas, el economista plantea que no existen las condiciones para legislar una Reforma Previsional ya que «el Congreso se ha vuelto tan poco racional y técnico, y al mismo tiempo populista que cualquier proyecto que entre puede salir transformado en cualquier cosa«.

-¿Cómo analiza que la Cámara de Diputados haya despachado el proyecto de ley que permite retirar el 10% de los fondos previsionales?

-No es algo para celebrar porque en el fondo el proyecto de retiro de las cuentas de las AFP es profundamente populista, porque que le da recursos tanto a los que están afligidos por la situación económica como los que no. En ese sentido es muy atractivo para las personas recibir más plata porque todos tenemos necesidades, pero no se cumple con criterios de justicia porque lo justo sería concentrar los recursos en ayudar a las personas que están con bajadas de ingresos o sin ingresos en estos días, y no entregar un ingreso adicional a los que están recibiendo sus ingresos normalmente. Esto lleva a pensar que la verdadera motivación de los parlamentarios que votaron a favor, incluidos los de Chile Vamos, es conquistar la simpatía de la ciudadanía.

«¿Qué están celebrando los políticos? Están celebrando que al final que los ciudadanos van a tener que gastarse sus ahorros para salir de la crisis, en vez de que el Estado les financiara los costos de la cuarentena».

-Ayer en una columna en El Mercurio usted menciona bastante el tema del populismo, hoy después de que se aprueba este proyecto de ley los diputados de oposición comenzaron a cantar e incluso una de ellas empezó a bailar en el hemiciclo.

-Ese ánimo festivalero no está en concordancia con la situación afligida que viven muchas familias. ¿Qué están celebrando los políticos? Están celebrando que al final que los ciudadanos van a tener que gastarse sus ahorros para salir de la crisis, en vez de que el Estado les financiara los costos de la cuarentena, y por tanto, ellos van a poder administrar mayores recursos, porque los políticos administran los recursos del Estado a su gusto y además celebran porque creen ganar una popularidad mayor en los ciudadanos tanto de los que están afligidos por la crisis como los que no lo están.

-El ministro Gonzalo Blumel dijo, tras la aprobación del proyecto de ley, que se daba una señal de que «cuando las personas y las familias enfrentan problemas, cada uno se rasca con sus propias uñas».

-Exactamente, además el proyecto contempla un mecanismo de liquidación de las inversiones de las AFP que es fatal porque establece que tendrán que hacer un remate pocos días después de que se apruebe el proyecto lo que garantiza que va a haber una baja en el valor de las acciones o bonos para poder reunir los recursos frente al retiro, que puede ser un 20% o 30%. Esa baja va a significar un castigo en el valor de las inversiones, incluso peor que el que hubo en marzo recién pasado por la crisis, además de que el retiro mismo va a ser inferior a lo que todos planifican.

«A nivel de la economía global va a tener un impacto en el valor de las acciones y las tasas de interés con un alza significativa de las tasas de los créditos hipotecarios porque los grandes financistas de los créditos hipotecarios son las AFP».

-Se ha comentado sobre el impacto que esta medida puede tener en el mercado de capitales y financiero frente a estos instrumentos, a su juicio ¿cómo podría afectar esta situación?

-El impacto más importante va a ser sobre los propios afiliados porque la venta en este remate forzoso va a significar un mayor castigo en el precio de venta de las acciones y bonos, por lo que se podrá retirar menos plata, por ejemplo, el que tenía $7 millones y podía retirar $1 millón, ya no va a tener $7 millones y no va a poder retirar $1 millón, sino que podrá retirar un 20% 0 30% menos, y además la plata que quede dentro de la AFP ya no va a valer el monto original sino que un 20% 0 30% menos también. A nivel de la economía global va a tener un impacto en el valor de las acciones y las tasas de interés con un alza significativa de las tasas de los créditos hipotecarios porque los grandes financistas de los créditos hipotecarios son las AFP, y esa es la razón por la cual Chile tiene el crédito más largo, a 30 años, y a tasas más bajas de Latinoamérica.

-¿Este proyecto podría sentar un precedente para que se puedan realizar otros retiros de los fondos previsionales, como en el caso de Perú que se puede retirar hasta el 95% al momento de jubilar?

-Lo malo de permitir este rescate indiscriminado es que todos tenemos crisis, puede ser un hijo enfermo, un problema desempleo, distintas cosas. Como dice Pepe Auth esto genera la posibilidad de volver a discutir esto cada vez que haya alguna situación dramática. Al final eso nos va a ir quemando los fondos de pensiones y cuando las personas jubilen van a tener mucho menos y pensiones más malas.

«Este proyecto baja las pensiones, pero los diputados han tenido cuidado de no destacarlo ni comunicarlo mucho»

-Tanto técnicos de centroizquierda como de centroderecha afirman que es un mal proyecto, ¿por qué a su juicio no es una buena propuesta?

-Primero porque esto es más que un retiro del 10%, hay un 70% que tiene ahorrado menos de $10 millones y como el retiro mínimo es $1 millón van a retirar más del 10%, de hecho más de 10 millones de personas van a retirar el 100% de sus fondos, entonces para ese 72% las pensiones quedan en el aire, no van a poder saber si van a tener o no una pensión y se van a haber gastado gran parte de sus ahorros. Segundo, este es un proyecto que entrega recursos a los que están en una situación económica afligida en la crisis, que son muchos y es urgente ayudarlos, y también a los que reciben normalmente su sueldo, eso rompe los criterios de justicia que debe tener cualquier ley, en el sentido de que tenemos que concentrar la ayuda en quienes la necesitan, esto significa para todos una baja de pensión, depende de la edad que tenga la persona pero perfectamente puede perder ese millón que retire varias veces, por ejemplo una persona de 30 años si retira un millón su pensión puede caer cinco millones contando considerando los 20 o más años de jubilación. Este proyecto baja las pensiones, pero los diputados han tenido cuidado de no destacarlo ni comunicarlo mucho. Tercero, va a haber una pérdida de valor de las acciones y bonos que las AFP estén obligadas a vender producto del retiro y eso va a afectar tanto el retiro como los ahorros acumulados.

«Falta una ayuda más simple por parte del gobierno, es un error la política del gobierno de decir que tienen un programa para los independientes, otro para los informales, otro para honorarios y otro para la clase media, en vez de tener un programa más global».

-¿Qué medidas se pudieron adoptar para enfrentar la crisis económica?

-Había mejores caminos para ayudar a la clase media como estrujar más el Fondo de Cesantía que todavía tiene muchos recursos y todavía puede dar más, o postergar con garantía estatal los pagos de tarjetas de crédito y créditos de consumo, no solamente los créditos hipotecarios como está planteando el gobierno. Falta una ayuda más simple por parte del gobierno, es un error la política del gobierno de decir que tienen un programa para los independientes, otro para los informales, otro para honorarios y otro para la clase media, en vez de tener un programa más global que deje menos gente afuera y sea más fácil de implementar.

«Con esta discusión ha quedado confirmado que los fondos no son de las AFP, las empresas donde están invertidas, los políticos ni el gobierno sino que de los afiliados y en esa línea veo que van a fracasar estrepitosamente los proyectos de la centroizquierda que buscan quitarle a los trabajadores sus ahorros y llevárselos al Estado».

-¿Se pone en jaque todo el entramado de seguridad social?

-Exactamente porque las personas con la misma argumentación podrían pedir el 100%. Hay una cosa curiosa que es que los sectores de la izquierda que quieren imponer un sistema de reparto, que es lo que querían hacer con el Fondo Estatal, han basado su argumentación en el hecho que los fondos son de los trabajadores, pero con esta discusión ha quedado confirmado que los fondos no son de las AFP, las empresas donde están invertidas, los políticos ni el gobierno sino que de los afiliados y en esa línea veo que van a fracasar estrepitosamente los proyectos de la centroizquierda que buscan quitarle a los trabajadores sus ahorros y llevárselos al Estado.

-¿Sería inviable un sistema de reparto bajo esa lógica?

-Es muy difícil que los trabajadores que tienen plena conciencia de que los fondos son propios estén disponibles para entregárselos a los políticos a cambio de una promesa de mejores pensiones.

«El proyecto de pensiones del gobierno con la DC que se está discutiendo en el Congreso es un mal proyecto»

-Después de que se aprobó el proyecto de ley, la Bolsa de Santiago tuvo una caída del 3,22% y el dólar aumentó en 7 pesos. ¿Qué significa esta situación?

-Detrás de eso está lo que comentábamos, la liquidación precipitada de acciones y acciones va a llevar un castigo sobre eso.

-¿Qué efectos puede tener esto en una economía que se encuentra en una crisis y que intenta recuperarse?

-En el tema económico general es una mala noticia para la inversión que suba la tasa de interés producto de esto, pero la economía también está parada por las cuarentenas, entonces no es tan fuerte el efecto sobre la economía. En cambio, sí lo es sobre los precios de los valores financieros.

-Ayer el gobierno anunció que le iba a poner urgencia a la Reforma Previsional, ¿es viable en estas condiciones?

-El proyecto del gobierno con la DC que se está discutiendo es un mal proyecto porque introduce un sistema de pensiones por retiro parcial al establecer que el 3% de la cotización adicional del 6% vaya al Estado para un sistema de reparto que es lo que elegantemente se le llama solidaridad, espero que este proyecto no vuele y además el Congreso hoy día está demostrando ser una moledora de carne donde cualquier proyecto que entra va a salir partido en mil pedazos y va salir un caballo con dos cabezas de camello porque no hay espacio para la discusión técnica. La oposición votó en bloque a favor de este retiro mal hecho contra la opinión técnica de todos sus expertos. El gobierno se equivoca terminantemente en insistir en este proyecto que no beneficia a los cotizantes y una vez que entra al Congreso puede salir cualquier cosa. Es importante entender que el problema central de un sistema de reparto es que en ese sistema la supuesta solidaridad es injusta porque quita las cotizaciones de clases medias, bajando sus pensiones para subir otras cuando es mucho más justo financiar la muy necesaria alza de las pensiones con impuestos generales, con platas del Estado y no con plata de los trabajadores. Espero que el gobierno recapacite y eche pie atrás a esa reforma de pensiones y volvamos a una reforma de pensiones donde toda la cotización sea fruto del esfuerzo del trabajador y vaya a su cuenta personal de ahorro, y que el Estado con otros recursos efectúe el aumento indispensable de las pensiones.

«Cualquiera que quiera hablar en serio de cómo aumentar las pensiones tiene que postergar la edad mínima de jubilación o crear incentivos fuertes para que las personas voluntariamente jubilen más tarde».

-¿Se puede hablar de una Reforma Previsional en estas condiciones?

-No, porque cualquier Reforma Previsional lo que tiene que hacer es subir las cotizaciones y hoy día la economía no aguanta, el nivel de desempleo no permite subir las tasas y nos vamos a demorar por lo menos tres años en recuperar el nivel económico que teníamos en 2019, por otra parte, el Congreso se ha vuelto tan poco racional y técnico y al mismo tiempo populista que cualquier proyecto que entre puede salir transformado en cualquier cosa.

-En este escenario, ¿qué se puede hacer respecto al tema pensiones? ¿Cuál sería tu propuesta esta situación?

-Con o sin retiro lo esencial aquí es defender los ahorros previsionales de los trabajadores, un botín demasiado atrayente para los políticos. Con la discusión del retiro ha quedado claro que los fondos no son ni de las AFP ni del estado ni de los políticos. Ningún gobierno ni Congreso puede confiscarlos como pretenden varios proyectos de ley en el Congreso. En Reformalareforma pueden sumarse los que quieran a esta campaña como más de 20.000 personas que ya lo han hecho. Y desde ahí mismo mandar mail a todos los senadores para que no metan las manos en los ahorros previsionales. Eso incluye que todas las cotizaciones vayan a la cuenta personal, rechazando así el proyecto gobierno-DC que quiere imponer un sistema de reparto parcial.

-¿Cómo podría darse una discusión en donde se busque aumentar la cotización y aumentar la edad de jubilación?

-Cualquiera que quiera hablar en serio de cómo aumentar las pensiones tiene que postergar la edad mínima de jubilación o crear incentivos fuertes para que las personas voluntariamente jubilen más tarde. Desgraciadamente como eso es muy poco atractivo y popular, y hemos entrado a un período de la política chilena de puro populismo es muy difícil que los parlamentarios actúen racionalmente y con la seriedad que merece este tema.

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

/psg