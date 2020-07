Tras su aprobación este miércoles en la Cámara de Diputados, el Senado comenzará este viernes la tramitación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, con su revisión a partir de las 10:30 horas de la mañana en la comisión de Constitución.

Será precisamente en la Cámara Alta, donde el Gobierno buscará insistir en su posición y convencer esta vez a los senadores oficialistas de que su propuesta para la clase media, es mejor que la iniciativa en discusión.

Algo que ayer La Moneda no pudo lograr y finalmente la iniciativa fue visada con 95 votos a favor, incluyendo el apoyo de ocho diputados de RN y cinco de la UDI, lo que significó un nuevo revés para el bloque.

En ese contexto, en el oficialismo están conscientes de que hasta el momento hay cinco senadores de Chile Vamos que serán claves y cuya votación podría inclinar la balanza o no hacia el proyecto de la oposición.

Tres UDI y Dos RN

En el caso de la UDI, son tres los senadores que han dicho estar en “reflexión” frente a su votación del retiro de fondos. Éste es el caso del senador y vicepresidente de la UDI Iván Moreira, quien se mostró molesto por la decisión tomada anoche por la UDI de pasar al Tribunal Supremo del partido a los cinco diputados gremialistas que votaron a favor del proyecto, entre ellos su hermano Cristhian Moreira.

“Esta decisión es una demostración que la UDI está en la UTI, aquí hay responsabilidades compartidas en esta derrota política, se corta el hilo por lo más delgado. Me gustaría saber qué pasaría si Joaquín Lavín, nuestro candidato presidencial, hiciera declaraciones que está a favor del retiro del 10%. ¿Lo pasarían al TS?”, dijo a Emol el senador Moreira.

Incluso el legislador manifestó que aquello “pone en riesgo la permanencia en el partido de varios parlamentarios que no estamos dispuestos a aceptar ninguna medida de presión”, agregando que “yo he dicho con razones fundadas, que estoy reflexionando mi votación y no acepto ninguna presión de ninguna índole. Esto no contribuye a darle tranquilidad a los parlamentarios a votar con tranquilidad, es una presión indebida, están en juego cuestiones de principios. Que se hagan cargo también y que pasen al TS aquellos que no han tenido capacidad de dirigir a la UDI. Con esta medida de presión, lo que están haciendo es ayudar a que se apruebe el 10%”.

Otro de los senadores de la tienda que también está en reflexión es José Miguel Durana, quien indicó que “no tengo presiones de nadie, tomaré la mejor decisión pensando en las personas que lo están pasando mal. Estamos en una situación de emergencia por esta pandemia y claramente tenemos que ayudar a quien no está generando ingresos y le pedimos que esté en cuarentena”.

Con ello, Durana acotó que está a la espera de que el Gobierno “pueda mejorar la propuesta de apoyo a la clase media, trabajadores informales y cesantes sin mayores requisitos que aquellos que se puedan acreditar a través de la ficha socioeconómica de emergencia, Servicio de Impuestos Internos y/o una declaración jurada que no tienen ingresos formales o han tenido una disminución de estos”.

Por su parte, el senador David Sandoval se limitó hoy a señalar a este medio que “estoy revisando el proyecto y viendo qué haremos”, sin confirmar su inclinación aún por alguna preferencia. Los tres senadores se reunieron el lunes pasado con el titular de Hacienda, Ignacio Briones, para abordar el tema, citas tras la cual se mostraron abiertos a las medidas que estaba trabajando el Ejecutivo para la clase media y que el martes fueron anunciadas finalmente.

En lo que respecta a RN, son dos los parlamentarios cuyas posiciones generan dudas, pues no existe claridad sobre sus preferencias. Uno de ellos es el senador Manuel José Ossandón, quien se encuentra alejado de la actividad pública debido a una licencia por covid-19.

Mientras que el senador Juan Castro explicó a este medio que “si bien yo tengo la opinión definida, la mantengo en reserva por razón de que no quiero ningún colega senador, de ningún lado, si saben que yo apruebo o rechazo, ellos van a tratar de convencerme. Para no tener ninguna especie de consejo o presión -como lo quiera llamar-, no le he dicho cuál va a ser mi posición de voto, pero tengo claro que es un tema muy importante y que está en la polémica”.

En relación a lo ocurrido ayer en la Cámara y este quiebre en el oficialismo, Castro manifestó que “uno entiende a los diputados que votaron favorablemente el retiro del 10%, porque son personas que tienen a lo mejor una buena sintonía con la comunidad, pero por otro lado también entiendo al Ejecutivo que está pensando seguramente en los beneficios que está entregando que son importantes para la gente y obviamente que todo Gobierno espera que su gente tenga una buena jubilación, uno los entiende perfectamente”.

A su juicio, “yo creo que no es para que se genere un quiebre. Los diputados que son de RN yo los conozco y son personas que tienen mucho aprecio por el partido, no veo que exista una problemática mayor, obviamente las diferencias puntuales y dimes y diretes que se van produciendo dentro de un discusión. Esa es una de las razones, porque yo quiero mantener mi voto en reserva, porque yo tampoco quiero mantener ninguna discusión con ninguno de mis colegas”.