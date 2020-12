El caso Maduro y la Corte Penal Internacional: los otros dictadores que fueron investigados por el tribunal

El ex ministro del Interior de Bachelet dio a conocer un comunicado en redes sociales, donde expresó que “siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo, por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa”