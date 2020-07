En medio de la crisis que enfrenta el Gobierno con los partidos de Chile Vamos, un eventual cambio ministerial ha sido planteado por algunos sectores. Y una de las cartas que se habrían evaluado para el ministerio del Interior es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

“He escuchado varios nombres, entre los cuales, efectivamente, está el mío”, confirmó la alcaldesa en una extensa entrevista con La Tercera.

Si bien Evelyn Matthei indicó que no es un tema que se deba tratar a través de la prensa, confirmó que “nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal”.

Respecto a la situación del Presidente Sebastián Piñera, la ex candidata presidencial indicó que “hace varios meses ya que no converso con él. Él está teniendo que liderar a Chile en una coyuntura que es brutalmente compleja”.

“Lo único que de verdad me preocupa es esta situación que se ha dado al interior de Chile Vamos, en que unos llaman traidores a los otros y los otros llaman no sé qué a los otros. Tener un desorden en las filas internas es una situación compleja“, agregó Matthei.

En esa línea, la alcaldesa de Providencia apuntó al proyecto de retiro de fondos de las AFP: “ya se aprobó, les guste o no. Estos no son momentos ni de recurrir al Tribunal Constitucional ni de hacer vetos ni nada (…) Hacer una guerra santa y transformar en traidores o patriotas por este retiro del 10% no corresponde”.

Plebiscito de octubre

Además de referirse a sus opciones como ministra del Interior, Evelyn Matthei habló del plebiscito constitucional de octubre, indicando que “si en España murieron millones de personas en la guerra civil, y si después tuvieron a Franco durante decenas de años, ¿por qué hoy España puede mirar al futuro sin tanto rencor respecto del pasado?”.

“Me cuesta entender por qué en Chile seguimos tan pegados en el pasado (…) Creo que el plebiscito del ‘Sí’ y del ‘No’ nos hizo un tremendo daño como país. Obligó a la gente a marcar blanco o negro, cuando la realidad nunca es blanca o negra, siempre son matices de grises”, expresó la alcaldesa de Providencia.

En esa línea, Matthei dijo que “temo que este nuevo plebiscito del ‘apruebo’ o ‘rechazo’ es nuevamente blanco o negro (…) ¿No podríamos empezar a conversar cuáles son las cosas buenas y cuáles hay que modernizar?”.

Pese a ello, la alcaldesa indicó que “el plebiscito se tiene que hacer y se tiene que asegurar que se haga en forma justa y transparente. Hay que tratar de lograr que la mayor cantidad de gente pueda ir a votar… Yo, por ejemplo, nunca voy a decir cómo voy a votar”.

