Primero fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien causó polémica al indicar en la sesión de la Comisión Constitucional del Senado que presentará una indicación para limitar el acceso al retiro del 10% de los fondos AFP para paliar la crisis económica.

“Voy a presentar una indicación. La gente que no disminuyó sus ingresos y tiene muchas lucas, ¿va a sacar cuatro millones y medio para ponerlos en el APV? No. Para mí el progresismo no es a la carta y menos en temas tributarios”, señaló Lagos Weber.

Más tarde, Iván Moreira (UDI), quien anunció que votará a favor del proyecto también aseguró que ingresará una indicación a la iniciativa. “Presentaré una indicación al proyecto el próximo lunes, porque no estoy para ayudar al que más tiene y saque su plata sin impuesto para llevarla a un APV o a un fondo mutuo”, afirmó.

En la misma línea, el senador Jorge Pizarro (DC) aseguró “que si esto es una medida por la emergencia, los beneficiarios tienen que ser aquellos que están siendo azotados mayormente por la pandemia, y no aquellos que no han tenido dificultad de ningún tipo y no han perdido el empleo ni han perdido ingresos y siguen igual que antes”.

La moción de los tres senadores desató una ola de críticas en redes sociales, al criticar la “letra chica” que quieren imponer en el proyecto que se votará este lunes en la Sala.

Lagos Weber no ve más allá de la punta de su nariz. ¿Quiénes pueden soportar los estragos de la crisis sanitaria y económica? Los que tienen patrimonio, los que tienen ahorros, los que tienen un empleo seguro y pocas deudas ¿Cuántos son? Con suerte el 20% de los chilenos. — Josef K (@Kafkava) July 17, 2020

Les cuesta a los políticos soltar la teta de las AFPs , que desaparezcan todos estos invisibles, que solo le han robado al país, siempre tiran la piedra y luego esconden la mano. — José Gutierrez Silva (@JosGutierrezSi1) July 18, 2020

No entiendo el afán de parlamentarios como Lagos Weber de meterse en los bolsillos de los demás, el año pasado perdí 5 millones en la Afp producto de las variaciones del mercado y ahí nadie dice nada ahora que lo necesito el senador quiere impedirlo y eso que es mi Plata https://t.co/CIF2wCPoR1 — 💜𝕆𝕛𝕖𝕕𝕒_𝕄💫 (@Ojeda_M) July 17, 2020

Algunos Senadores de Oposición son mundiales( Lagos Weber, Jorge Pizarro entre otros) dicen que apoyan retiro del 10% , pero haran modificaciones ya q según ellos, los q retirarán más deben pagar impuestos.. Creo que todo esto es para poner trabas al proyecto — Patricia (@Pattycer) July 18, 2020

/psg