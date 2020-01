Este Año Nuevo fueron varias las famosas que se atrevieron en Instagram con osados destapes para celebrar la llegaba del 2020.

Kel Calderón, desde Punta de Choros, en la región de Coquimbo, subió varias fotos en traje de baño para darle la bienvenida al nuevo año.

“Peace out 2017! Gracias por tanto, por cada lección que me entregaste y por permitirme seguir creciendo como mujer. Feliz año a todos, que su 2018 se venga lleno de amor, alegría, magia y aventuras. Espero que este repleto de sueños y metas cumplidas, hoy es la noche para dejar ir todo lo malo y entregarse a todos los nuevos momentos y desafíos que se vienen. Gracias por compartir otro año conmigo, que su noche sea inolvidable”, escribió Kel en una de las imágenes.

“All you need is Vitamin Sea”, escribió la hija de Raquel Argandoña en inglés junto a una foto posando de espalda:

En tanto, Denise Rosenthal tampoco quiso ser menos. “Felices fiestas para todos. Ya estoy de vuelta jeje”, escribió la cantante posando en bikini, desde una paradisiaca playa, con un gorrito de pascuera: