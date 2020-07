De entre todas las teorías de la conspiración hay una realmente perturbadora e inquietante. La radio, la televisión, Internet, la red eléctrica, los sistemas móviles o cualquier otro portador electromagnético se pueden utilizar para transportar una señal que puede influir en el comportamiento de la mayoría de las personas que se encuentran cerca de la señal. Lo que pueden hacer esas señales que una persona, por ejemplo, caiga en un estado de alteración. Como cuando la gente llega a casa del trabajo, se sienta frente al televisor y mira las noticias. En unos momentos, no oyen nada, ya no están viendo la pequeña pantalla; están siendo programados con los últimos valores, creencias e ideas presionados en la conciencia de la mayoría de las personas a través de los medios de comunicación.

Al oscilar una señal de cierta manera, los estados emocionales se pueden reformar fácilmente para que la reacción a la publicidad, la propaganda política o las “noticias” sea la predicha por aquellos que la generan. En otras palabras, se trata de control y manipulación. Durante años, un pequeño grupo de personas han estado denunciando esta práctica en la población y cómo nos inducen a hacer lo que “ellos” quieren. Entonces, nuestras vidas estarían siendo manipuladas, todo lo que nos ocurre estaría previamente “programado”, incluso nuestros pensamientos, y nada sería simples coincidencias. Han elegido por ti a tu pareja, tu trabajo, tu nivel de vida, etc… serías una simple marioneta de un sistema a gran escala. Y para quienes piensen que esta teoría de la conspiración es una locura, tal vez una nueva aplicación para teléfonos móviles no saque de dudas.

Más que una app

Desde que el mundo cambio debido a la pandemia de coronavirus, la vida de muchas personas se convirtió en un aburrimiento. Es decir, hasta que la gente comenzó a descubrir Randonautica, una aplicación que envía al usuario a una aventura aleatoria para explorar su entorno local, y potencialmente tener una experiencia que alterará su vida para siempre.

La aplicación pide a los usuarios que establezcan una ‘intención’, que puede ser cualquier cosa, desde ‘Quiero descubrir algo nuevo’ hasta ‘ Quiero un gatito ‘, y luego usa un generador de números aleatorios para producir coordenadas específicas en una ubicación cerca de donde esté. Randonautica no tiene control sobre las coordenadas que comparte con los usuarios. Según la revista Bustle, la aplicación está programada con la física cuántica y espiritualmente con la mente, y tiene como objetivo inspirar a los usuarios a salir de su “zona de confort” y tener un cambio en sus vidas. Joshua Lengfelder, cofundador de la aplicación, dice que Randonautica está fuertemente inspirado por la teoría del caos y la ‘Teoría de la deriva’ de Guy Debord. En la teoría, un derivado es un viaje no planificado a través de un paisaje, en el que los participantes se dejan atraer por las nuevas experiencias o encuentros que encuentran.

Inquietantes experiencias

Sin embargo, para un grupo de adolescentes en TikTok, esta experiencia fue particularmente siniestra. @ughhenry compartió un video de él y sus amigos en un viaje sugerido por Randonautica, que terminó en una playa. En el destino, el grupo encontró una maleta, que resultó tener un cuerpo desmembrado. Los amigos sintieron un fuerte olor proveniente de su interior, así que llamaron a la policía: solo se enteraron de su contenido más tarde en las noticias.

“Por cierto, mi risa es la forma en que estaba tratando de superar la situación», comentó @ughhenry en su video. “En el momento en que regresé a casa, me quebré. Todavía no puedo dormir”.

Otros usuarios también han tenido experiencias misteriosas. El TikToker @gothboithrift compartió un video de su viaje, que lo llevó a las lápidas de dos de sus familiares. @thatwelshdyke contó una historia en la que revela que Randonautica le impidió verse involucrada en un accidente de tráfico. Un tercer usuario llamado @sourbongwater compartió varios videos sobre su experiencia, que terminó con un camión al azar que se detenía en su camino de entrada y esperaba allí durante 45 minutos antes de marcharse. Una niña publicó otro video de sí misma llorando después de encontrar a un hombre al que acababan de disparar.

La aplicación parece alentar estas experiencias extrañas con su elección de tres ubicaciones. El primero es “atracción”, que es un área con muchos grupos de puntos cuánticos, números aleatorios que se han convertido en coordenadas. Bustle sugiere que estos lugares podrían tener “mucha energía”. El segundo es un área “vacía”, que tiene una baja densidad de puntos cuánticos, y el tercero es una “anomalía”, que se considera el tipo de ubicación más fuerte para aquellos que tienen una intención específica de viaje. Randonautica se ha hecho famosa en TikTok por sus espeluznantes historias, con el hashtag de la aplicación acumulando más de 200 millones de visitas. No está claro cuántas de las historias son realmente reales, pero la mayoría de ellas son realmente curiosas.

Lo que dice la ciencia

Está claro la controvertida aplicación está dando mucho de qué hablar, incluso para la ciencia. Según Smitha Vishveshwara, profesora del departamento de física de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, esta aplicación se puede entender mejor si primero se piensa en la teoría del columpio.

“Dele a un niño en un columpio un empujón inicial suave, y sabrá cómo sería el movimiento del péndulo”, explica Vishveshwara. “Pero si tuviera algo incluso un poco más complicado, como empujar demasiado fuerte o tener dos puntos centrales (en lugar de solo uno en la parte superior), el sistema se volvería loco”.

Esencialmente, un pequeño cambio puede desencadenar una serie de efectos impredecibles. En Randonautica, visitar un lugar que de otro modo no visitaría podría conducir a una serie de eventos o realizaciones que rompen la matriz de su programación programada regularmente. La profesora Vishveshwara explica que cuando estás realmente observando, mediante la mente, se puede experimentar sentimientos maravillosos y extraños en sí mismos. En la aplicación y en la vida, Vishveshwara dice que hacer cosas al azar hace la vida más emocionante, dando lugar a posibilidades mucho más ricas que en algo preprogramado y más atractivo para que el usuario tome un papel activo.

Otro tema filosófico en la experiencia de la aplicación es el fenómeno Baader-Meinhof. Esto describe la sensación de ver cosas que acabas de aprender o de las que hablaste. El profesor de lingüística de Stanford, Arnold Zwicky, acuñó el término para describir la búsqueda inconsciente que comienza una vez que algo entra en nuestra conciencia. En el mundo de Randonautica, juega un papel en el proceso de establecer una intención y asignar significado a ocurrencias, eventos y elementos aleatorios. Entonces, parte del éxito de la aplicación podría contribuir al hecho de que las personas van a los lugares que ya inconscientemente saben qué respuesta están buscando, y entonces encuentran evidencia que la respalda. En cuanto a por qué la aplicación se ha vuelto tan popular en TikTok, Instagram y YouTube, Joshua Lengfelder dice que compartir la historia es parte de la experiencia.

“Es una especie de tormenta perfecta de herramientas fáciles para crear pequeñas viñetas y un algoritmo que aumenta la naturaleza memética de los fenómenos”, explica Lengfelder. “La gente ve una aventura interesante, decide probar la aplicación ellos mismos, publica un TikTok de lo que encuentra y Randonautica termina autopropagándose.”

Todo un misterio

Hasta el momento lo único que sabemos se trata de una aplicación realmente misteriosa. Expertos en la materia no saben si estamos lidiando con una nueva app de control mental, al estilo Pokemon Go, un algoritmo que recrea holográficamente tus deseos, o una estrategia de marketing muy bien elaborada. La única información que tenemos es que Joshua Lengfelder ha escrito un libro titulado “Viaje dimensional: el libro de randonautas (Dimensional Travel: the randonauts book)” y que estará disponible en Amazon a partir 25 de febrero de 2021. Por lo que tal vez la aplicación pueda ser una forma de viajar entre las diferentes dimensiones, o incluso viajar en el tiempo. En este 2020 todo es posible.

/psg