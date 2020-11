El amorío surgió cuando el nacido en Argentina invitó a Salma a producir música; ella buscaba lanzarse como cantante (Foto: Instagram)

El cantautor nacido en Argentina y nacionalizado mexicano Diego Verdaguer, volvió a admitir públicamente que ha caído en episodios de infidelidad, aun cuando pudo conciliar con su esposa, razón que lo mantiene unido en matrimonio con Amanda Miguel desde hace varias décadas.

Y es que Diego concedió una entrevista donde rememoró aspectos de un episodio vivido hace varios años, cuando una casualidad lo hizo conocer a Salma Hayek, de quien quedó impresionado al verla salir de un ascensor y admitió que “casi se desmaya” al verle, por lo que buscó su acercamiento en lo que admitió un acto derivado del “amor platónico” que sintió por ella”.

“Casi me desmayo… (comenzamos a hacer música), (eran mis) pretextos para estar cerca. Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto”, expresó para el programa En sus batallas.

Diego Verdaguer recordó que buscó pretextos para acercarse artísticamente a Salma Hayek, con el objeto de trabajar con ella haciendo música (Foto: Efe)

El autor dijo que una sus canciones habría sido la causante de que Salma se hubiera identificado con su música y se habría dado la relación laboral:

“Fíjate cómo son las realidades, cuando yo compuse con otros dos amigos la canción El pasadiscos, recuerdo una tarde cuando la compuse, cuando logré decir ‘por qué llorar, el amor es así, cuando viene se marcha’ dije ‘wow, esta canción va a ser un éxito en México’, lo sentí de una manera muy poderosa, muchas razones, que en ese momento, dije ‘esto le va a pegar a las adolescentes, siento que esto les va a pegar durísimo’, cuando la grabé y ya la concebí dije ‘siento que les voy a entrar al corazón, y así fue’ y esta es la canción que las mujeres de ese rango de edad recuerdan y aman de una forma especial’, expresó Verdaguer sobre la canción que habría de conectarlo con Hayek.

El cantautor reconoció la belleza de la hoy actriz de Hollywood y empresaria: “Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó…de repente me miré al espejo y dije ‘a ver , a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando, dije OK está bien y me calmé”.

Actualmente Diego no tiene ninguna relación con la veracruzana, pero la recuerda con cariño (Foto: Instagram de Salma Hayek)

Recordó su episodio con Salma como un momento de emoción que se dio de manera espontánea: “Es un recuerdo hermoso, una belleza latente, la sigo en Instagram, la veo siempre, le pongo corazoncitos a las cosas que me gustan, es una mujer muy dedicada, muy realizada, una gran determinación, una gran personalidad, ya no tengo contacto con ella, ella tomó otros rumbos y no creo que tenga contacto con mucha gente con la que tuvo contacto en algún momento, pero sé que me recuerda bien, fui un un caballero con ella”, recordó el autor y admitió que aunque ha sido indolente, sigue creyendo en la finalidad.

“En algún momento sí fui un poco digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja, exactamente no (fui infiel) con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos. Y mi mujer es una brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que yo soy y entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario”, admitió el intérprete.

