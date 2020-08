El célebre piloto Ralph Dale Earnhardt Jr., hijo y nieto de reputados pilotos del automovilismo norteamericano, ganó en dos oportunidades las 500 millas de Daytona y fue considerado 15 veces –desde el año 2003 al 2017- como el piloto más popular de la tradicional Copa NASCAR, el certamen de automovilismo más popular de Estados Unidos, donde consiguió 26 victorias.

El 18 de julio de 2004, mientras Dale Earnhardt Jr, de actuales 45 años, corría a bordo de su automóvil Corvette en la American Le Mans Series en el autódromo Sonoma Raceway, ubicado en las cercanías de Sonoma, California, su vehículo repentinamente se salió de la pista durante el calentamiento y se estrelló contra las barreras antes de incendiarse.

Las imágenes del accidente mostraron a Earnhardt sentado inmóvil en el automóvil, mientras el vehículo se encontraba envuelto por las llamas y si bien en un principio todos pensaron que estaba inconsciente, el piloto finalmente logró salir del vehículo para ser ayudado posteriormente por los servicios de emergencia.

Dale Earnhardt Jr., de actuales 45 años y quien se retiró hace unos pocos años de las pistas, recordó el incidente durante un podcast del programa “Dale Jr. Download” en respuesta a la pregunta de un oyente que le preguntó si había tenido tuvo un encuentro o experiencia sobrenatural. El ex piloto de la NASCAR replicó que había tenido una experiencia paranormal durante el mencionado accidente ocurrido en 2004 en la pista Sonoma Raceway, asegurando que fue un fantasma el que le salvó la vida. Según relató Earnhardt Jr. se encontraba en “medio del infierno” y sintió que alguien lo levantó por las axilas, lo sacó del vehículo y con ello le salvó la vida.

“Cuando ocurrió el accidente en el Corvette en 2004 en Sonoma, el auto se incendió y alguien me sacó de ese coche; pensé que era un trabajador de la pista, porque sentí que alguien me metía las manos debajo de las axilas y me sacaba del vehículo. No salí por mí mismo, no tengo ningún recuerdo de mí mismo saliendo del vehículo. Si recuerdo que me moví un poco, como inclinándome hacia adelante e intentar salir del coche, y luego algo o alguien me agarró fuertemente por debajo de las axilas, me empujó sobre los barrotes de la puerta y luego me soltó y me caí al suelo”, relató Earnhardt Jr, actual dueño del equipo JR Motorsports.

Dale Earnhardt Jr. no salió indemne del accidente, pues sufrió quemaduras de segundo grado por el incendio, que lo obligaron a perderse dos carreras, aunque regresó para ganar dos campeonatos en el mismo fin de semana en la pista Bristol Motor Speedway en Tennessee, convirtiéndose en el primer piloto en lograr la hazaña.

Earnhardt Jr., recordando su accidente, rememoró su total incredulidad cuando se despertó en el hospital 12 horas después del choque y un miembro del equipo le dijo que había salido del vehículo por sí solo. “Lo primero que pensé fue ‘¡Mierda!’, eso es imposible, porque alguien me ayudó a salir del carro en llamas. Después de esa experiencia me convencí que existían poderosas fuerzas que no tienen explicación. Somos mucho más que simples vasos sanguíneos, huesos y músculos. Y siento que es muy posible que, en ciertas situaciones, cuando morimos, tal vez nuestro espíritu sea capaz de continuar”.

/psg