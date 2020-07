Aunque las personas afirman haber visto objetos extraños en el cielo durante gran parte de la historia humana, el término OVNI es bastante nuevo. Es un acrónimo que significa “objeto volador no identificado”. El término apareció por primera vez en la década de 1950, y hasta entonces estos misteriosos objetos se conocían con otro nombre: platillos voladores. Esto se debe a que muchos de los avistamientos de la época eran en forma de disco. El término OVNI originalmente estaba destinado a cualquier objeto desconocido que la gente viera en el cielo, pero posteriormente se asoció a los avistamientos de naves que se creía que provenían de otros planetas.

Y al igual que nosotros, el fenómeno OVNI ha evolucionado. Ahora ya no se dicen objetos voladores no identificados, son fenómenos aéreos no identificados o inexplicables. Lo cierto es que da igual como quieras decirlo, algunas personas creen que algunos ovnis son en realidad naves de otros planetas, pilotados por visitantes extraterrestres. Otros incluso han afirmado haber sido abducidos por estos misteriosos objetos flotantes. Entonces, ¿los ovnis son realmente extraños por naturaleza? Si bien no se han realizado los suficientes estudios científicos sobre estos fenómenos, a día de hoy sabemos que la Marina de los EE.UU. en cooperación con el Pentágono tiene un equipo de trabajo dedicado a recopilar y documentar cualquier avistamiento inexplicable. En la mayoría de los avistamientos de ovnis, lo que la gente cree que son en realidad objetos comunes como aviones, drones, o fenómenos espaciales como meteoritos y planetas que parecen inusualmente brillantes. Pero parece ser que este no ha sido el caso del avistamiento ocurrido recientemente en Florida, EE.UU.

OVNI en forma de cubo

Una persona vio una extraña forma cuadrada, casi perfecta entre las nubes sobre una ciudad de Florida, EE.UU. El inusual fenómeno en el cielo tuvo lugar sobre unos edificios llamados Aliki Towers, en la ciudad de Ormond Beach, donde permaneció inmóvil durante unos minutos antes de desaparecer. El video fue grabado por Melly Hatchet, una fotógrafa profesional, quien lo publicó en su perfil de Instagram.

“Esta mañana, vi una enorme estructura de nube en forma cubo cuadrado sobre la playa, acercándose a las Aliki Towers en Ormond Beach, Florida”, reza la descripción del video. “Mi mejor amigo @beachgirlflagler y yo lo vimos por un par de minutos hasta que desapareció de nuestra vista».

El video muestra una imagen panorámica de una playa en Ormond Beach, más concretamente en la zona de las torres Aliki Towers. Con toda claridad se aprecia un gran objeto entre las nubes en forma de cubo, resaltando su forma. Permanece inmóvil durante unos minutos, e inexplicablemente comienza a desparecer, hasta que se desvanece por completo, como si nunca hubiera existido.

Como era de esperar, el video de Hatchet ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde algunos afirman que las imágenes son una prueba irrefutable de una visita extraterrestre. Incluso el popular ufólogo Scott C. Waring ha ofrecido su teoría sobre el avistamiento, que se trata de un OVNI utilizando tecnología avanzada de camuflaje para fusionarse con las nubes para poder vigilarnos.

“Este ovni cuadrado se escondía dentro de algunas nubes sobre Ormond Beach, Florida, y lo alejó para dejar espacio para sí mismo”, escribe Waring en su blog ET Data Base. “Si recuerdas el incidente del OVNI en el Aeropuerto O’Hare… entonces sabrás que el OVNI se mantuvo debajo de una nube durante más de 20 minutos y luego salió disparado en ángulo a través de las nubes dejando un agujero redondo durante más de 12 minutos después del evento… para que los ovnis hagan agujeros en las nubes. Eso ha sido probado, un hecho. Aquí hay un evento similar en Florida. Las nubes vinieron del océano con el OVNI escondido en él, pero es tan obvio que el OVNI cuadrado está allí. Impresionante material en bruto. Evidencia innegable de que los extraterrestres intentan burlar a los humanos escondiéndose en los lugares más obvios”.

Sin embargo, los escépticos no están tan convencidos de que se trate de un OVNI oculto entre las nubes. Dicen que se trata de un fenómeno óptico provocado por las nubes que tapan la luz solar. Incluso que tal vez sea el reflejo de algunos de los edificios de Aliki Towers. Hay que dejar claro que esta es la versión de los escépticos, y que su misión en la vida es la de nunca reconocer una evidencia extraterrestre.

