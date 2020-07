El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, aseguró que hay una subestimación del número real de muertes por coronavirus en Chile.

A través de su blog Graph for Thought, el funcionario de Naciones Unidas asegura que “el número de muertes confirmadas por covid-19 subestima enormemente el número real de muertes por la pandemia”, en referencia a Chile, Perú y México.

De acuerdo al artículo, López-Calva asegura que existe una tasa de subreporte de muertes del 61% en Chile, mientras que en Perú y Ciudad de México sería de casi 80%.

Este cálculo lo realizaría en base al exceso de mortalidad, que es la diferencia entre el número real de muertes y el número esperado en un lugar y espacio de tiempo determinado.

El funcionario tomó como referencia las estadísticas publicadas por la revista The Economist, hasta mediados de junio, donde constatan un exceso de mortalidad en Chile y que el explica que son a causa de la metodología que se usaba en el país.

“Es importante tener en cuenta que el subregistro no es sólo el resultado de bajas tasas de prueba. Por ejemplo, a pesar de tener las tasas más altas de pruebas de covid-19 per cápita en América Latina, más del 60% del exceso de muertes siguen sin contabilizarse en Chile y Perú. Podemos pensar que, en el caso de Chile, esto se debe a la metodología de notificación de muertes de covid-19, que durante el período indicado no tuvo en cuenta a las personas que murieron fuera del hospital (por ejemplo, las que murieron en su hogar) o aquellos que murieron sin una prueba confirmada”, explica.

López-Calva apunta a los planes de desconfinamiento en América Latina y que utilizan datos reales subestiman el “número real” de muertes por la pandemia.

“Si bien los datos sobre el exceso de muertes no son una medida perfecta de la cifra real de muertes de covid-19, es un indicador que puede ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de la grave situación que se desarrolla en terreno”, concluye.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud en Chile se han registrado 8.633 muertes a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia y 333.029 casos de contagios confirmados.

/psg