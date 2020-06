Durante los últimos meses, la serie de Netflix “The Last Dance” hizo que muchos se reencantaran con el plantel de Chicago Bulls que se coronó múltiples veces campeón de la NBA.

Uno de los personajes más interesantes en la serie era Dennis Rodman, que cautivó a todos por su extravagancia fuera de la cancha, pero el alto compromiso dentro de ella.

A raíz de las manifestaciones que ocurren en Estados Unidos por el asesinato por la policía a George Floyd, Rodman aseguró que no condice las manifestaciones con la violencia que se ve en las calles. “Esto es una mala situación. ¿Por qué están robando y destruyendo lugares, añadiendo más gravedad a la situación que de por sí estamos viviendo?. Nos debemos enfocar en el verdadero problema. Esto es una situación muy mala”.

La exfigura de la NBA aseguró que no hay que destruir cosas para manifestarse. “Hay que protestar de la mejor manera posible. No destruyendo cosas. Hay que mantenernos unidos. Ya de por sí tenemos problemas con el coronavirus. Por qué no nos ayudamos para resolver el problema”.

