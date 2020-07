Esta mañana, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, despejó las dudas y manifestó su apoyo al proyecto que está en el Senado que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de AFP como medida de emergencia para las personas que han resultado afectadas por la pandemia del coronavirus.

En conversación con el matinal de Chilevisión, el alcalde señaló que “hemos llegado a un momento en que hay que tomar una definición, una decisión, estamos en una situación excepcional. Estamos enfrentando una pandemia que no tiene precedentes, pero en situaciones excepcionales hay que tomar medidas que uno jamás haría en circunstancias normales, pero en situaciones excepcionales lo haría. Yo creo que en este momento, el Senado debe avanzar simultáneamente en los dos proyectos, o sea, debe avanzar en el plan clase media del gobierno, que a su vez hay que mejorarlo, y en el retiro del 10% de las AFP que también hay que mejorarlo”.

Pero el jefe comunal y principal figura presidencial del oficialismo para las próximas elecciones, fue más allá y aseguró que si fuera parlamentario plantearía un “combo tres en uno”. Es decir, explicó, además de avanzar en el plan de clase media y del retiro del 10% de los fondos de AFP, también avanzaría en la reforma previsional.

“Para mí este retiro del 10% debe ser parte del proyecto de reforma previsional. Aprovechemos el vuelo y saquemos todo altiro. Se lo he escuchado también a senadores de la exConcertación y creo que sería el gran momento porque haríamos un gesto de responsabilidad”, dijo.

Según indicó, si bien la iniciativa que hoy es votada en la comisión de Constitución de la Cámara Alta afecta las jubilaciones futuras, si se avanza en una reforma al sistema de pensiones se abordaría el tema con responsabilidad.

Además, agregó que las personas deben elegir qué alternativa tomar. “Algunas personas han cotizado poco por diversas razones y tienen menos de 500 mil pesos en su cuenta de AFP. A ellos probablemente les va a convenir el plan del gobierno mejorado, a otros les va a convenir el retiro del 10%. Hay que ser prácticos, pragmáticos, solucionar los problemas y llegar a acuerdos. No buscar conflictos políticos adicionales”, agregó.

Respecto del plan de clase media anunciado por el gobierno, Lavín reiteró su crítica y señaló que después de que fuera dado a conocer “sentí en el corazón que le faltaba algo. Obviamente es un avance, estamos en una situación excepcional y ante eso todo es poco, pero en mi desazón fue porque sentí que un grupo grande de personas que conforman el corazón de la clase media” quedan fuera.

Por otra parte, aseguró que “me da exactamente lo mismo ser candidato presidencial, no estoy en esa, lo he dicho una y mil veces”. Pero sostuvo que debido a su rol de alcalde y por estar en la calle, su visión tiene un sesgo especial.

“Lo que digo no tiene ninguna finalidad política, yo sé que para le gente de mi sector lo que digo es grave, pero yo no encuentro que sea un tema de principios” el apoyo al proyecto del retiro de fondos de pensiones. “Esto reafirma la propiedad privada de esas platas, solo que estamos en una situación de emergencia, los temas de principios son de otro nivel, este es un tema de políticas públicas. Chile necesita un nuevo ciclo de acuerdos y esta confrontación que hay no nos va a llevar a ninguna parte”.

Sobre la decisión de la UDI de llevar al Tribunal Supremo del partido a los parlamentarios que apoyen el proyecto, Lavín sostuvo que es una “exageración”, pero “no quiero meterme en un debate chico que es de los partidos”. Pese a esto, agregó que “ojalá se resuelva de la mejor manera porque estas cosas siempre dejan heridas personales. No me quiero meter en la cosa interna de un partido, pero en mi opinión es que estos son temas debatibles. Los principios están en otras cosas para mí”.

