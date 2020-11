Las Fuerzas Armadas de Perú anunciaron este domingo que ponen “todos sus medios y capacidades en la defensa del pueblo” tras la dura represión policial del sábado a las masivas protestas, que dejaron dos muertos, decenas de heridos y desaparecidos y llevaron hoy a la renuncia del presidente interino Manuel Merino.

“Las Fuerzas Armadas pondrán todos sus medios y capacidades en la defensa de su pueblo y del Estado de derecho, basados en los principios fundamentales de la libertad y la democracia”, enfatizó el comando conjunto en un comunicado.

El pronunciamiento se conoció mientras el congresista Manuel Merino anunciaba en un mensaje a la Nación su renuncia a la Presidencia peruana, que asumió el pasado martes tras la destitución de Martín Vizcarra de la jefatura del Estado.

Los jefes militares se pronunciaron después de que medios locales informaran que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas no acudieron a una citación que les hizo Merino a primera hora de la mañana de este domingo en el Palacio de Gobierno.

La represión policial dejó al menos dos muertos y decenas de heridos (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Aunque la Constitución peruana establece que el presidente es el “jefe supremo” de las Fuerzas Armadas, al ser consultado sobre este tema, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz, quien también ha presentado su renuncia junto con todo su gabinete, aseguró que desconocía el tema.

“No se les había convocado que yo tenga entendido. ¿Hoy en la mañana? No lo sé, le soy franco no lo sé, yo he estado acá”, comentó Flores-Aráoz a los periodistas desde su casa antes de que Merino anunciara su renuncia.

Los comandantes generales se habían reunido el pasado martes con Merino en la sede del Congreso, para expresarle su respaldo constitucional poco antes de que este jurara como jefe de Estado, un día después de la destitución de Vizcarra por acusaciones, aún en investigación preliminar, de presunta corrupción.

