“Matrix” se estrenó en 1999 y marcó un verdadero hito no solo en el cine sino en la cultura en general. La historia de Neo (Keanu Reeves) eligiendo la píldora roja para descubrir los hilos que determinan la realidad y el funcionamiento de esa Matrix ha dado lugar a numerosas teorías. Dos décadas más tarde, el verdadero significado de la película ha sido confirmado por una de sus directoras.

Lilly Wachowski fue entrevistada por el canal de YouTube Netflix Film Club, donde finalmente puso luz sobre las metáforas y el simbolismo de la trilogía de las películas que filmó entre 1999 y 2003 junto a su hermana Lana.

Vale aclarar que por entonces, Lana y Lilly eran Larry y Andy, conocidos como los hermanos Wachowski, antes de que ambas hicieran una transición de género. Este dato está estrechamente vinculado con lo que las directoras quisieron decir en “Matrix”, según explicó Lilly, ya que la saga de películas es una alegoría sobre la identidad transgénero.

“Esa era la intención original, pero el mundo no estaba del todo listo en ese momento. El mundo empresarial no estaba preparado para eso”, reveló. Las teorías que señalaban que ese era el significado oculto de la película cobró fuerza cuando las hermanas hicieron pública su transición y comenzaron a aparecer como Lana y Lilly.

“Matrix tenía que ver con el deseo de transformación, pero todo provenía de un punto de vista de quien sigue en el armario. Teníamos al personaje de Switch, que sería un hombre en el mundo real, y luego una mujer en Matrix, y ahí es donde estaban nuestros espacios mentales”, señaló la directora, en referencia al personaje que interpretó la actriz Belinda McClory.

Respecto a otros detalles, Lilly Wachowski se refirió a uno de los elementos clave de la historia: “La píldora roja no sólo es literalmente la puerta de entrada de Neo para ver el mundo tal como es y los sistemas construidos para definir y controlar su identidad, sino que también es una metáfora adecuada para la terapia hormonal”. En la cultura popular, la elección de la píldora roja frente a la azul se relaciona con elegir despertar a la verdad, por más difícil que sea.

“Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la píldora azul, fin de la historia: despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas, y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más”, dice Morfeo (Laurence Fishburne) en la famosa escena de “Matrix”.

Además, la realizadora contó que a lo largo de los años, muchas personas trans le han agradecido por la película: “Se me acercan y me dicen; ‘Estas películas me salvaron la vida’. Porque cuando hablas de transformación, especialmente en el mundo de la ciencia ficción, donde solo se trata de la imaginación, de crear un mundo, la idea de que lo aparentemente imposible se vuelve posible, creo que por eso les habla. Estoy agradecida de poder echarles una soga para ayudarlos en su proceso”.

Y agregó: “Existíamos en un espacio donde las palabras no existían, por lo que siempre vivíamos en un mundo de imaginación”, en referencia a la fascinación que desde la niñez ella y su hermana sentían por la ciencia ficción.

/psg