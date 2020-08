Son muchos los que quieren saber ahora mismo quién ganará las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Y no es para menos, ya que con todo lo que está ocurriendo en Norteamérica, con la pandemia de coronavirus avanzando sin control y los disturbios por el asesinato de George Floyd, todo el mundo señala a Donald Trump como el máximo culpable. De hecho, la mayoría de la población estadounidense celebraría unas elecciones anticipadas, pero si no hay cambios de última hora, será el martes 3 de noviembre de 2020. Pero parece ser que el “reinado” de Trump estaría llegando as fin, o por lo menos esto es lo que cree Allan Lichtman, un historiador que ha predicho con éxito al ganador de las elecciones presidenciales desde 1986.

Te ahorraremos tener que ver el video publicado por el The New York Times: Joe Biden conseguirá la presidencia. ¿Pero como ha conseguido Lichtman llegar a esta conclusión? Desarrolló en términos de “estabilidad” versus un “terremoto político” y no se basó en encuestas. En cambio, utilizó 13 variables que él llamó “Las llaves de la Casa Blanca”. Este método no fue desarrollado con estadísticas sino con un experto en terremotos: Vladimir Kellis-Borok, fundador del Internacional de Teoría de la predicción de terremotos y Matemáticas Geofísica. Las “claves” de Lichtman se reducen a trece declaraciones.

El partido actualmente en la Casa Blanca ha ganado las elecciones intermedias a congreso y senado que se dan a mitad de mandato. No ha habido elecciones internas para elegir otro candidato a la presidencia en el partido en el poder. El actual presidente se presenta a las elecciones (no hay nuevo candidato a la presidencia en el partido que gobierna). No hay ningún candidato firme de terceros partidos. La economía se mantiene fuerte a corto plazo. Hay perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Ha habido cambios importantes en las leyes durante la legislatura (da igual si esos cambios se perciben como buenos o malos). No hay disturbios sociales durante el actual mandato. La Casa Blanca no ha tenido escándalos durante ese mandato. No ha habido importantes fracasos militares durante el mandato. La Casa Blanca ha tenido algún éxito importante en política internacional. El actual presidente es carismático para la mayoría de los estadounidenses. El candidato de la oposición no es carismático o inspirador.

Según el análisis de Lichtman, Biden conseguirá una puntuación de siete y Trump seis. Pero también advierte que su sistema no tiene en cuenta la supresión de votantes y la interferencia electoral extranjera. Y si hay algo que aprendimos de 2016, es que lo inesperado puede acabar cumpliéndose. El propio Lichtman finaliza su predicción con una cita atribuida al filósofo austriaco Peter F. Drucker: “La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”.

