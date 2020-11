Conmoción causó el caso de un enfermero mexicano de 28 años, quien antes de ser intubado por complicaciones causadas por el COVID-19, grabó un video para enviarle un mensaje a sus seres queridos, falleciendo sólo horas después.

El joven, de nombre Sergio Humberto Padilla Hernández, estaba ingresado en el Hospital Ángeles Chihuahua en Cuauhtémoc, y fue sometido a una intubación endotraqueal el pasado jueves 5 de noviembre. Lamentablemente, falleció esa misma noche.

En el video que Padilla grabó a tan sólo horas de morir, el joven pide que lo “recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy”.

“Voy a ser sometido a intubación endotraqueal. Quiero que, pase lo que pase, que sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver, no es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver después de algunos días en los que me recupere y vamos a seguir adelante”, dice el joven en el registro.