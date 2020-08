El diablo, también llamado Satanás, es mejor conocido como la personificación del mal y la némesis de las personas buenas en todas partes. Su imagen e historia han evolucionado a lo largo de los años, y el diablo ha recibido muchos nombres diferentes en varias culturas: Belcebú, Lucifer, Satanás y Mefistófeles, por nombrar algunos, con varias descripciones físicas que incluyen cuernos y pies con pezuñas. Pero este ser malvado, y su legión de demonios, continúan infundiendo miedo en personas de todos los ámbitos de la vida como la antítesis de todas las cosas buenas.

Las traducciones religiosas suelen ser controvertidas. Por lo general, existe cierto grado de disensión sobre cómo interpretar los primeros textos, y los textos sobre el diablo no son una excepción. Aun así, a lo largo de la historia, la reputación del diablo como malévolo no ha cambiado mucho. La mayoría de los cristianos todavía creen que él literalmente transformó el mundo y es responsable de gran parte de la corrupción y el caos. Sin embargo, no todas las religiones evitan al diablo. Los adeptos de la Iglesia de Satanás, conocida como Satanista, no adora al Diablo, sino que lo abraza como símbolo de ateísmo, orgullo y libertad, entre otras cosas. Otro tipo de satanistas, los satanistas teístas, adoran al diablo como una deidad. Pueden practicar rituales satánicos o incluso hacer pactos satánicos. Pero al igual que ocurre con Dios, se dice que el diablo es simplemente una metáfora de nosotros mismos, y ha sido utilizado gracias a la atracción que nuestra sociedad siente por lo irracional. Pero al parecer, lo que sabemos de su existencia podría cambiar, ya que un periodista dice haber grabado la voz del mismismo satanás.

La voz de satanás

Esta semana, un periodista ha asegurado haber grabado la voz real de Satanás. Al promocionar un nuevo libro, Roderick Millington publicó un audio del mismo Diablo que supuestamente decía: “Come into the fire, come to me (Ven al fuego, ven a mi)”. El fenómeno de la voz electrónica, más comúnmente conocido psicofonías, es un misterioso sonido en el que se pueden escuchar voces que suenan humanas de una fuente desconocida en cintas de audio, transmisores de radio y otros medios electrónicos.

Un aspecto fascinante de las psicofonías es que las voces a veces responden directamente a las personas que realizan la grabación. Por ejemplo, los investigadores hacen una pregunta a la que la voz responderá o comentará. Nuevamente, esta respuesta no se escucha hasta más tarde, cuando se reproduce la grabación. Ya sea que creas o no en el fenómeno de la voz electrónica, la grabación de la “voz de Satanás” publicada por Millington hará por lo menos que te preguntes si realmente existe el diablo.

“Soy periodista y he abordado todo este tema con una actitud investigadora y de mente abierta”, explica Millington en su web meta-speech.co.uk. “Reconozco el hecho de que hasta hace poco yo era uno de los cínicos que se reían de los que creen en el diablo. Entonces escuché su voz y todo cambió. ¿Qué tengo que hacer? Si comenzaba a investigar más, podría encontrarme cara a cara con el mal supremo; Literalmente, podría poner en peligro mi alma mortal. Sin embargo, ignorarlo sería irresponsable, particularmente en una época en la que cada vez más personas incursionan en lo oculto. No importa qué camino considere, la decisión fue mala. No sé cuánto tiempo tardé, pero, mientras me sentaba en mi escritorio tratando de asimilar el hecho de que Satanás me había hablado directamente, después de un tiempo recuperé el aliento, mi mente se volvió más lúcida y sabía lo que tenía que hacer. Este libro es el resultado”.

Su libro titulado “The Devil’s Playground” presenta 21 supuestas grabaciones de demonios, junto con la del mismísimo Satanás. Lo cierto es que no sabemos si la grabación corresponde a un truco publicitario o es una evidencia real, pero esta no es la primera que alguien tiene un encuentro con “el mal”. Como publicamos en MEP, Robert Johnson fue un cantante, compositor y músico de blues estadounidense considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

Curiosamente, tocar la guitarra no era una habilidad. La historia cuenta que de niño no tenía talento real para tocar la guitarra. Sin embargo, a la edad de 18 años, Johnson mostró un dominio del instrumento que parecía venir de la nada. Según la leyenda, cuando era joven y vivía en una plantación en la zona rural de Misisipi, Johnson deseaba convertirse en un gran músico de blues. Este deseo era tan grande que llevó su guitarra a un cruce cercano. Allí se encontró con el diablo, quien cogió su guitarra y la volvió a afinar. Al devolverlo, Johnson obtuvo el dominio del instrumento, por el pequeño precio de su alma.

En los siguientes años, Johnson se convirtió en un músico itinerante, hasta que consiguió grabar varias canciones. Algunos dicen que las alusiones al pacto diabólico de Johnson se pueden encontrar en varias de sus propias canciones, incluidas Cross Road Blues y Me and the Devil. De manera algo inquietante, Johnson murió en circunstancias misteriosas en 1938 a la temprana edad de 27 años. Con la música de Johnson ahora consagrada en el salón de la fama del Blues, uno solo puede preguntarse si el diablo vino y cobró su tarifa según lo acordado. Después de todo, el cantante murió a la legendaria y posiblemente maldita edad de 27 años, lo que significa que se une a otros grandes músicos en el infame club 27, incluidos Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison y Amy Winehouse.

/psg