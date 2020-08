Raymond Moody, doctor en Filosofía y Psiquiatría, es un científico norteamericano de actuales 76 años que ha dedicado largos años para estudiar las Experiencias Cercanas a la muerte (ECM). Su libro más famoso al respecto es “Vida después de la Vida” (“Life After Life”), que vendió más de 15 millones de ejemplares e inspiró una película, donde entrevistó a decenas de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron de nuevo a la vida para relatar su increíble experiencia en el Más Allá.

El doctor Raymond Moody, que también ha investigado el tema de las regresiones a las vidas pasadas, confesó que décadas atrás, cuando se acercó por primera vez al desconocido tema de las ECM, lo único que conocía era la opinión de algunos de sus colegas, que afirmaban que las supuestas experiencias paranormales que experimentaban las personas clínicamente muertas que volvían a la vida se explicaban como resultado de ciertos procesos bioquímicos en el cerebro.

“Yo también pensaba eso al principio, pero con el tiempo mi intelecto tuvo que admitir que muchas cosas no podían explicarse de ese modo. Cuando alguien te dice que ha estado fuera de su cuerpo y te explica con lujo de detalles lo que ocurría en otra sala mientras le resucitaban y compruebas que lo que te dice es absolutamente exacto, te quedas perplejo. No tengo el menor interés en persuadir a nadie de que existe vida después de la muerte. Que cada uno se forme su propio criterio. Lamentablemente, no puedo explicar tampoco cómo se producen ni cómo deben ser interpretados estos fenómenos, pero no me cabe la menor duda de que son auténticos y genuinos”, explicó el facultativo, en una entrevista concedida al diario español “El Mundo”.

El facultativo explicó que los rigurosos estudios empíricos que desarrolló a lo largo de su carrera, tras entrevistar a unas mil personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte (ECM), demostró que todas estas experiencias, por lo general, siempre seguían el mismo patrón.

“Casi todos hablan de lo que podríamos llamar ‘memoria panorámica’, una visualización de los momentos más importantes de su vida, que pasan rápidamente ante sus ojos. Después viene esa especie de túnel con la luz al fondo. Y, finalmente, el recibimiento en la luz de los seres queridos que les habían precedido en la muerte, la sensación de dicha, compasión y amor, la ausencia de espacio o tiempo, la impresión de que todo es luz, la resistencia a abandonar ese estado y, por fin, el despertar de nuevo a la vida. Lo más significativo es que prácticamente todos cuentan la misma historia, y todos vuelven transformados. Dejan de sentir miedo ante la muerte, se muestran cooperativos y amables, se desinteresan de la religión, etc”.

El doctor Moody detalló que “siempre utilizamos metáforas espaciales o temporales para referirnos a este tema, como ‘Vida después de la Muerte’ que es una metáfora temporal, o el ‘Más Allá’, que es una metáfora espacial. Todas las palabras que empleamos implican espacio y tiempo, pero lo que estos pacientes nos relatan cuando entran en ese trance es que el tiempo y el espacio no existen tal y como lo percibimos ahora. Mi conclusión es que el fenómeno que llamamos muerte no es sino una expansión de la consciencia”.

El científico agregó que “otra cosa curiosa es que la mayoría de los entrevistados dicen que no querían volver a la vida, que no querían dejar ese estado de consciencia. Unos vuelven porque tienen cosas pendientes, pero no saben cuáles y es frustrante, aunque años después de la ECM pudieran ver el qué; otros pudieron elegir, y la razón más poderosa para volver de cuantos entrevisté fue que tenían hijos pequeños. Por otra parte yo no soy religioso, nunca lo he sido, pero curiosamente los resucitados regresan todos diciendo que ya no pertenecen a ninguna religión. No creen que ninguna iglesia tenga la respuesta, sino que todas las grandes confesiones ven parte de la misma verdad. Yo comparto esa postura”.

El doctor Raymond Moody, en otra entrevista concedida al periódico hispano ABC, aclaró que “por lo general las ECM son experiencias plácidas, pero también a veces hay experiencias negativas, el problema es que son muy difíciles de estudiar porque son pocas. Según la encuesta Gallup de 1982 sobre las ECM, de ocho millones de norteamericanos que declaraban haber tenido esta experiencia, solo para el 3% fue negativa, y todas variadas, así que no es posible establecer un patrón como en las positivas. Además, el que la sufre no está tan dispuesto a contarla”.

El doctor Moody confesó que de los numerosos casos de ECM que estudió, hubo uno que lo sobrecogió especialmente. “Se trató de la experiencia del profesor Ritchie, un científico graduado con sólo 20 años en Física y que fue la primera persona a la que entrevisté por una ECM. ‘En la visión panorámica de mi vida —me dijo— señalaba todos mis logros académicos y materiales, pero a la luz brillante no le interesaba eso, sólo le importaba si yo había aprendido a amar’. ¡Un hombre tan brillante y sentía que el final de la vida de lo único que trata es de eso, del amor! Me afectó mucho cuando me lo contó”.

El doctor Raymond Moody precisó que “estudiando todas estas increíbles experiencias me percaté de la trascendencia del hombre. Me costó darme cuenta, porque no es mi manera normal de pensar. Las ideas de Platón, tan interesado como nosotros en las ECM, han sido muy persuasivas. Antes de entrar en Medicina yo era catedrático de Filosofía y de Lógica, y estoy de acuerdo con Platón en que la cuestión de la vida tras la muerte es la pregunta más importante de nuestra existencia y estamos obligados a utilizar tan buen razonamiento y lógica como sea posible, conscientes de que es una pregunta muy difícil y no se debe responder con ideologías”.

El doctor Raymond Moody, uno de los científicos con más conocimiento sobre el tema de las ECM, concluyó que “hace unos años, revisando todo lo estudiado, y para mi gran sorpresa, descubrí que sí, que parece que es verdad que hay vida después de la muerte física de una persona. Sin embargo, me he cansado de repetir desde el primer día que el resultado de mis investigaciones no supone ninguna prueba irrefutable de que haya vida después de la vida. Simplemente estamos ante un fenómeno, por el momento, inexplicable”.

El doctor en psiquiatría y filósofo Raymond Moody -quien se ha casado tres veces y tiene cuatro hijos, dos de de ellos adoptados- asegura finalmente que tras años de estudiar las increíbles experiencias de decenas de personas que estuvieron clínicamente fallecidas y regresaron a la vida, le perdió definitivamente el temor al misterioso trance que envuelve a la muerte. “La muerte no me da miedo, en absoluto. Me da mucho más miedo la vida”.

