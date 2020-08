¿Adivina que le falta a este 2020 para ser completo? Sí, lo has acertado, un gran terremoto. Todo el mundo sabe que Los Ángeles tiene un problema de terremotos. La segunda ciudad más grande de Estados Unidos se asienta sobre 100 fallas geológicas; un gran terremoto es una parte inevitable de su futuro. Estamos hablando del “Big One”, un inimaginable movimiento telúrico único en su tipo, que tendría su origen en la falla de San Andrés, California, al norte de la frontera con México. Si ocurriera, en menos de dos minutos, Los Ángeles y sus extensos suburbios temblarían como si fueran gelatina. La sacudida del temblor de magnitud 7,8 o superior duraría tres minutos, 15 veces más que el catastrófico terremoto de Northridge de 1994, que causó 72 muertos y 12.000 heridos.

Las tuberías de agua y alcantarillado estallarían, el sistema de suministro eléctrico dejaría de funcionar, las principales vías de accesos a las ciudades acabarían destruidas, algunos edificios de gran altura con estructuras de aceros y de hormigón colapsarían. Los hospitales no podrían atender a los miles o millones de heridos mientras que todo el sur de California sufriría las consecuencias irreparables en la economía. Ahora bien, la buena noticia es que California lleva décadas preparándose para este escenario, pero la mala noticia es que podría ocurrir dentro de muy poco.

Inminente Big One

Un enjambre de terremotos detectados a solo ocho kilómetros del extremo sur de la falla de San Andrés en California ha dado la alarma entre los expertos de que un terremoto mayor podría ocurrir en los próximos días. El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) registró un terremoto de magnitud 4.6 a las 05:56 hora local del lunes debajo del Mar de Salton, que fue el más grande de todo el enjambre en golpear.

Los movimientos telúricos comenzaron con una magnitud de 3,2 a las 3:33 hora local, seguido de terremotos de magnitud 4 a las 6:03 y 9:29. Y el USGS ha advertido que este enjambre en San Andrés podría provocar el temido Big One (El Grande), el catastrófico terremoto de magnitud 7 o superior. La falla de San Andrés es un trozo de la corteza terrestre que se extiende a unos 1300 kilómetros a través del estado de California.

Salton Sea earthquake swarm update: So far there’s been 90+ quakes since 8:56am PT with three quakes >M4. Largest in the sequence so far is still the M4.6 quake. These swarms can generate 100s of quakes, but typically they settle down after a few days. pic.twitter.com/nixsdcD8tr

— Brian OLSON (@mrbrianolson) August 10, 2020