José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, asoma como uno de los personajes políticos dispuestos a cobrar protagonismo en la próximas elecciones presidenciales.

En época donde la coyuntura política muestra señales de división, sobre todo en Chile Vamos luego de la aprobación al retiro del 10% de la AFP, el rostro de la ultraderecha chilena explicó los motivos de esta polarización y criticó la blandeza del Gobierno.

«Hay una falta de liderazgo y de confianza. Liderazgo que el Presidente (Piñera) no ha generado ni él ni sus equipos políticos. Aquí tenemos un equipo político, encabezado por el ministro Blumel que ya no le cree nadie, ni tiene el poder para convencer a nadie. Lo que a él le toca hacer que es resguardar el orden público y recuperar el estado de derecho, no lo hace, no lo cumple», afirmó en entrevista con LaCuarta.com.

«En el caso del Presidente, al no cumplir con su programa de Gobierno, al cual yo voté, no bajó los impuesto, no combatió el nepotismo, no sacó a los operadores políticos, no achicó el Estado ni defendió a las familias, entonces uno se va desencantando», soltó.

En relación a la decisión del mandatario de promulgar la ley del retiro al 10% de los fondos de pensiones y no aplicar el veto, JAK reconoció que «yo tenía claro que no lo iba a vetar. Él llegó tarde a toda la discusión que se fue generando. No me extraña que no haya tenido la prevención para que esto pasara».

– El senador Iván Moreira se ha caracterizado por ser un político de la derecha dura, ¿le sorprendió que votara a favor del retiro?

– No me sorprende. La habilidad que tiene él en la política viene desde el lado de la sobrevivencia política. Es alguien que interpretaa muy bien lo que es la política moderna y este concepto del sálvese quien pueda. Yo abrazo para quien me sirva para mantener mi cargo y eso es lamentable. Incluso al final podría llegar a desconocer la figura de Augusto Pinochet que ha defendido con tal fuerza.

– La PDI informó que los homicidios durante los primeros siete meses aumentaron en un 41% respecto al año anterior. ¿Cómo se explica esto, considerando que hay toque de queda y más fuerza militar en las calles?

– No sacamos nada teniendo militares en la calle si no hay una autoridad política que respalde a esas fuerzas de orden. Lo que se vivió el 18 de octubre y meses posteriores fue de una violencia extrema que no tuvo por parte del Gobierno una acción de respaldo a las fuerzas policiales diciendo que se violaron los derechos humanos. Todo eso es falso.

Caso Antonia Barra

– ¿Considera que fue una mala señal del juez del Caso Antonia Barra decretar la medida cautelar de arresto domiciliario en desmedro de la prisión

preventiva para Martín Pradenas?

– Sí, fue una mala señal. Es una medida que no se condice con lo que ocurre en otros casos. Justicia es aplicar una norma de igualdad para todas las personas. Y como eso no se da, entonces se produce una manifestación ciudadana muy entendible de rechazo a lo que aplica el juez. No hay ni un delito más violento que una violación.

Jadue y su carrera presidencial

-Hace unos días el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó que está disponible para ser Presidente de la República. ¿Qué opina de eso?

-Me alegra que el alcalde sincere esa opción, pero espero que una vez sincerado no recurra al trampolín político que le podría dar una elección de alcalde en Recoleta en abril del próximo año. Si ya decidió su candidatura, espero busque a un sucesor y no utilice los fondos de todos los vecinos.

-Usted sigue subiendo en las encuestas,¿cómo vislumbra su posible candidatura presidencial?

-Yo siempre digo. Si Dios me da vida y salud yo quiero estar en la papeleta. No digo que voy a salir, me encantaría salir y creo que haríamos un gran Gobierno con un gran equipo de trabajo. Hemos hecho una labor intensa y hemos enfrentado muchas adversidades, porque no tenemos cargos en el Gobierno actual como Republicanos, pero sí nos interesa que al Gobierno le vaya bien si somos patriotas. Pero nosotros seguimos trabajando.

