Recuperándose de lo que ha sido infectarse por segunda del Coronavirus se encuentra el senador de RN, José Manuel Ossandón.

En los últimos días solo ha aparecido para intervenir en algunas sesiones del Senado, como la votación del proyecto que permite el retiro del 10% de las AFP.

Sobre dicha iniciativa, la cual votó a favor, Ossandón tiene duro cuestionamientos a lo que fue la estrategia del gobierno y de algunos parlamentarios de Chile Vamos.

“No puedo entender cómo el gobierno y muchos parlamentarios de mi sector no se dieron cuenta que el 90% de los chilenos, todos, decían ‘necesitamos una ayuda económica’. El gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo, pero aquí no ha pasado nada”, indicó el parlamentario en diálogo con Meganoticias.

Dentro del mismo tema, el excanddiato presidencial aprovechó de destacar el liderazgo del presidente del partido, Mario Desbordes, asegurando que en las próximas elecciones internas de la tienda, que serán a fines de año y donde un sector de RN quiere llevar una lista paralela para competirle, el actual timonel ganará por “lejos”.

“El 90% del militante común y corriente de RN apoya el retiro de las AFP. Por lo tanto, Desbordes va a ganar lejos, porque fue capaz de interpretar una necesidad. Hay una élite que ha sido, yo no la entiendo, porque para mi el ejercicio de las AFP era demasiado evidente. Y yo entiendo que por defender un modelo con una estrategia del terror lo están matando”, indicó.

Para agregar que “RN no está tan dividido como parece. Aquí hay líderes que están divididos”.

Volviendo al tema del retiro de fondos, el senador Ossandón aseguró que “no puedo entender que el gobierno no haya caminado una cuadra y no haya entendido que esto no solo era un ejercicio económico era abrirse a un gran acuerdo. Por eso el plebiscito que viene es fundamental”.

“Esto nos va a servir para reflexionar que en estos años, como entidades políticas, nos farreamos la posibilidad de darle a Chile una estabilidad de largo aliento. Y creo que caímos en dogmatismos ideológicos de defender modelos sobre cualquier cosa. Y los que no entiendan eso nos llevará al desastre”, agregó.

En la misma línea afirmó que “mi sector tiene que reconocer que Chile cambió, que la gente que salió en octubre, esos millones de personas, están molesta y necesitan un nuevo pacto social, que parte con una nueva Constitución. Por qué tenerle miedo a eso”.

Cambio de gabinete: “Los últimos han sido puras sillitas musicales”

Ossandón también abordó un eventual cambio de gabinete para enfrentar lo que queda del segundo tiempo del gobierno.

“Los cambios lo hace el presidente. Aquí el equipo que negoció todo esto (el retiro del 10%) le faltaba experiencia política. Pero quienes conocemos cómo funciona el gobierno sabemos que quién corta el queque es el Presidente”, indicó.

Para agregar que “más que cambio de gabinete el que tiene que hacer la reflexión es el Presidente, autoconvencerse que Chile cambió, que el plebiscito va y que el cambio en Chile va y que el modelo hay que corregirlo. Y así como está, en una defensa dogmática va a terminar mal. Además, los últimos dos o tres cambios de gabinete han sido puras sillitas musicales”.

“No me he planteado ninguna precandidatura”

El senador de RN también entró al terreno de una eventual candidatura presidencial y la posibilidad de competirle a la mejor carta del sector, Joaquín Lavín.

“Yo creo que hoy en la crisis político social que estamos viviendo por la desconfianza en las instituciones, porque aquí no se salva nadie, pensar en una candidatura presidencial me parece fuera de foco”, sostuvo.

Para asegurar que “nosotros como RN sí vamos a tener un candidato para las primarias. Y si Lavín es el candidato de la UDI existirá competencia”. Pero aclaró que “yo hoy no me he planteado ninguna precandidatura”.

Investigación judicial: “Me defenderé hasta el final”

Finalmente, Ossandón habló de la investigación en su contra que lleva el Ministerio Público por un eventual tráfico de influencias en el marco de un negocio de extracción de áridos desde el río Maipo. Indagatoria por la cual fue citado a declarar en calidad de imputado.

“A mi en la candidatura presidencial pasada me acusaron de boletas falsas, pero gané el juicio, porque nunca he hecho nada irregular”, comenzó diciendo.

Para afirmar que “aquí me defenderé hasta el final, confío en la justicia. Tengo informes hechos que jamás he cometido ningún delito, por lo tanto me acusen, formalicen, me voy a defender hasta el final porque voy a ganar”.

