Un sueño lúcido es un sueño en el que la persona es consciente de que está soñando. Los números varían, pero entre el 51% y el 82% de las personas informan haber experimentado un sueño lúcido al menos una vez. La mayoría no son conscientes de que están soñando, pero el sueño lúcido es la práctica de permanecer en el estado de sueño y explorarlo. Pero en algunos casos, la práctica va más allá de eso. Los soñadores lúcidos pueden usar ciertas técnicas para influir en sus cerebros para soñar con un problema o idea en particular. Mientras se quedan dormidos, podrían pensar en un problema laboral para el que aún no han encontrado una solución.

De esta manera, los soñadores lúcidos pueden entrenar sus mentes para trabajar hacia sus objetivos mientras duermen, como mejorar su confianza o capacidad física. Los soñadores lúcidos también pueden abrir sus mentes para ser más creativos, explorando los sueños que experimentan. Al tomar la iniciativa y decisiones activas a través del sueño, en lugar de experimentarlas pasivamente, pueden hacer conexiones creativas y probar cómo funcionan las cosas. Sin embargo, hasta el momento acceder a los sueños lucidos solo era posible mediante ciertas técnicas únicamente disponibles para un selecto grupo de personas. Y decimos hasta ahora, porque científicos del MIT han logrado lo imposible, crear un dispositivo para manipular los sueños.

Dormio

Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han desarrollado un dispositivo experimental y un protocolo para manipular el contenido de los sueños de las personas mientras duermen, recordándoles pistas específicas que pueden desencadenar temas y experiencias de sueños específicos. La película ‘Origen (Inception)’ de Christopher Nolan trataba sobre la construcción ilimitada de los sueños. Eso, hasta por ahora, era considerado ciencia ficción para la comunidad científica, pero el control de los sueños desde el exterior es más real de lo que imaginamos.

En este nuevo estudio, un equipo dirigido por el neurocientífico Adam Haar Horowitz, del MIT, describe cómo un dispositivo electrónico portátil, llamado Dormio, permite lo que los investigadores llaman “incubación dirigida de sueños (TDI)”, durante la primera etapa del sueño, en la que el durmiente experimenta un estado límite de conciencia llamado estado hipnagógico.

El estado hipnagógico

El estado hipnagógico comparte muchas de las sensaciones fluidas y oníricas del sueño REM, pero con una diferencia importante: las personas aún pueden escuchar y procesar sonido durante este estado intermedio a medida que pasan de estar despiertos a estar dormidos (y viceversa), algo así como una puerta trasera sensorial crucial que permite que funcione la incubación específica del sueño. La incubación dirigida de los sueños se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje que puede mejorar la consolidación de la memoria, pero tiene una ventaja específica: el dispositivo Dormio, que es un guante con un sensor que se coloca en la mano del soñante.

Cuando una persona se queda dormida usando el dispositivo, las pistas de audio se reproducen a través de una aplicación asociada, como «Recuerda pensar en un árbol” (el tema del sueño utilizado en el experimento, realizado con 49 participantes). Los sensores Dormio buscan datos fisiológicos que indiquen que la persona se ha quedado dormida. Es entonces cuando el sistema los despierta brevemente, incitándolos a decir lo que estaba pasando por su mente mientras dormían y lo registra en la aplicación. Después de esta breve interrupción, se quedan dormidos nuevamente y comienza un proceso de sueños repetidos, despertares y grabaciones solicitadas, todo enfocado en un estado hipnagógico dirigido.

Resultados exitosos

“La incubación dirigida de los sueños es un protocolo para reactivar los recuerdos durante el sueño de una manera que conduce a la incorporación de la memoria específica, o recuerdos relacionados, en el contenido de los sueños”, explican los investigadores en su trabajo, publicado en la revista científica Consciousness and Cognition. “El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad de Dormio para identificar el período de inicio del sueño y manipular con éxito el contenido del informe de sueño hipnagógico a través de indicaciones verbales previas al sueño”.

Aunque el sistema aún se está perfeccionando, los resultados experimentales sugieren que parece influir con éxito en los sueños y puede documentar en gran medida su contenido. Cuando Dormio instó a los participantes a pensar en un árbol antes y durante el estado de sueño “fronterizo”, el 67% de los informes de sueños recopilados por la aplicación mencionaron referencias a un árbol al despertar de un estado hipnagógico. En contraste, los informes de los sueños de un grupo de control, que no recibió el “consejo” de Dormio, no presentaron ninguna referencia a los árboles.

Además de ayudar a dar forma a los sueños de las personas, los investigadores dicen que su sistema Dormio y su protocolo de incubación de sueños podrían usarse para diversas técnicas de aprendizaje que implican la consolidación de la memoria basada en el sueño o como una herramienta para ayudar a la creatividad y la resolución de problemas, incitando a las personas a recordar conscientemente pensamiento fluido y vívido de su estado hipnagógico.

“Esto no es sorprendente a la luz de figuras históricas como Mary Shelley o Salvador Dalí, quienes se inspiraron creativamente en sus sueños. La diferencia aquí es que inducimos estos sueños creativamente beneficiosos a propósito, de manera específica”, concluye Horowitz.

Era cuestión de tiempo antes de que los científicos accederían al control de los sueños. Bien utilizado puede ser una gran terapia para tratar miedos, fobias o traumas pasados. Pero de lo que se olvidan comentar son los peligros que conllevan los sueños lucidos. Si no eres un soñador experimentado te puedes encontrar con parálisis del sueño, quedarte atrapado en un sueño, experimentar falsos despertares, pesadillas lúcidas, o ser incapaz de distinguir el mundo de los sueños de la realidad. Puede ser que consigan acceder a los sueños, pero la gran pregunta es: ¿podrán controlarlos?

¿Qué te parece el dispositivo creado por el MIT? ¿Se trata de un gran avance tecnológico? ¿O puede convertirse en un verdadero peligro para las personas?

/psg