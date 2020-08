Todas las parejas pasan por una época en la que, incluso si todo va viento en popa, surgen las dudas: ¿de verdad quiero permanecer con ella el resto de mi vida? Ciertamente, la respuesta a este interrogante dependerá de cada caso. No obstante, las ciencias sociales y sus investigaciones siempre han intentado dar con una solución o al menos una guía que ayude a los indecisos a atreverse a cortar la relación o a poner toda la carne en el asador, sin cortapisas.

En definitiva, tratan de averiguar cómo encajan las personas y qué cualidades se necesitan aportar a una pareja para hacer que dure y se mantenga feliz. Sus esfuerzos no han sido en vano y al menos han dado con siete características y comportamientos que hacen que la relación con la otra persona sea deseable. En este caso, trataremos las cualidades femeninas; ya le llegará el turno a los hombres.

Es más lista que tú

Lawrence Whalley es profesor de la Universidad de Aberdeen y su principal objeto de estudio es la demencia. Según sus investigaciones, uno de los mejores antídotos para no desarrollar esta enfermedad es mantener una relación con una mujer inteligente. A ser posible, más que su pareja, pues de esta forma se fomenta un desafío intelectual constante que ayuda a mantener las facultades mentales a punto. “No hay mejor amortiguador que la inteligencia”, resume el científico.

Es honesta

Todos tomamos malas decisiones y es por ello que queremos a nuestro lado una persona que nos haga darnos cuenta de nuestro error. Una pareja, en definitiva, que dialogue, que dé su punto de vista, que no tenga miedo de expresar su opinión y que nos ayude a reconducirnos por el camino correcto. Varios estudios, como este del ‘Journal of Psychology and Human Sexuality’, demuestran que la honestidad es una de las cualidades mejor valoradas dentro de una pareja.

Ve el vaso medio lleno

No hace falta caer en la ingenuidad, pero el optimismo y ver las cosas con un matiz positivo realmente marcan la diferencia en una relación. Porque, según la investigación de la psicóloga Elaine Hatfield, no solo tendemos a asumir la negatividad de nuestra pareja, sino que además puede ser perjudicial para nuestra salud en el largo plazo: aumento del ritmo cardíaco y dificultades para digerir e incluso concentrarse.

Comprometida con la relación

Psicólogos de la Universidad de California en Los Ángeles analizaron a 172 parejas durante la friolera de 11 años. De aquel dilatado estudio llegaron a la conclusión que “comprometerse cuando la relación va bien siempre es fácil”. No obstante, la vida no es siempre un camino de rosas y, lo quieras o no, los problemas en un momento u otro surgirán. Es ahí cuando Thomas Bradbury, autor principal del estudio, recomienda afianzar el compromiso y afrontar los obstáculos. Ambos deben estar dispuestos a hacer algunos sacrificios para que la relación siga adelante.

Es como un libro abierto

Un estudio realizado por la Universidad de Westminster sugiere que las personas que comparten información personal, que comunican cómo se sienten y que, en definitiva, no tienen secretos para su pareja resultan especialmente atractivas. Es decir, una persona será vista por el resto de una forma más favorable -guapa, incluso- si demuestra esta cualidad.

Apoya tus metas y persigue las suyas propias

El mito o, más bien, la tradición nos dice que los hombres prefieren casarse con mujeres débiles. Nada más alejado de la realidad. En el best seller ‘Why Smart Men Marry Smart Women’, la socióloga Christine Whelan sostiene que aunque el estereotipo sigue vigente, las estadísticas demuestran que las mujeres exitosas, bien educadas y con altos ingresos se casan con la misma frecuencia que las demás. En este sentido, que cada uno en la pareja mantenga su independencia, privacidad, intereses y metas propias, incluso en el largo plazo, es fundamental para que la relación dure.

Se ríe de tus chistes

Por supuesto, todos queremos tener a alguien a nuestro lado que siempre se ría de nuestros chistes, sea o no nuestra pareja. No obstante, un estudio de la Universidad Estatal de Westfield, en Massachusetts, demuestra que mantener una relación con alguien a quien tu humor le parece gracioso (o simplemente alguien que se ría) es más importante para los hombres que para las mujeres.

