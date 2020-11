Babita Ahirwarm, de 21 años, y su esposo, Jaswant, de 25, estaban entusiasmados con la llegada de sus hijos luego de que, en la semana 35 de embarazo, los doctores del hospital Vidisha Sadar les informaron que serían padres de gemelos. Al llegar la fecha de parto se internó para dar a luz. Pero los médicos quedaron conmocionados al darse cuenta que era un solo bebé con dos cabezas y tres brazos.

A través de las distintas ecografías no notaron que eran bebés siameses, unidos después del nacimiento, si no hasta el nacimiento ocurrido el pasado sábado por cesárea.El especialista en pediatría Surendra Sonkar explicó que uno de los bebés tiene una mano con dos palmas y ambos presentan cabezas bien diferenciadas. Sin embargo, comparten el corazón y el resto de los órganos vitales. “Se trata de una condición muy rara”, afirmó.

Además, señaló que la expectativa de vida para los bebés es muy baja, ya que las posibilidades de separar a siameses son nulas.

Este tipo de malformación ocurrió en menos de un millón de nacimientos y es conocida como “tribrachius parapagus”, informó el Daily Mail.

Por el momento, los recién nacidos fueron trasladados a un hospital en Bhopal, que cuenta con tecnología médica de mayor complejidad y que trató en el pasado casos similares. “Vamos a esperar la opinión de los expertos”, expresó su padre, y concluyó: “Mientras estén con vida, pienso criarlos como son y darles todo mi amor y cuidado”.

