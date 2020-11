El 26 de mayo de 2012, Rudy Eugene atacó sin motivo alguno a Ronald Poppo, un pobre vagabundo de 65 años, debajo del puente MacArthur. El atroz ataque fue presenciado por cientos de testigos y cámaras de seguridad. Eugene, que estaba desnudo se comió parte de la cara de Poppo, incluyendo un ojo y su nariz. Un oficial de policía que intervino le gritó a Eugene que se detuviera, quien respondió con un gruñido. El oficial no dudo en dispararle, pero no tuvo ningún efecto, por lo que el oficial le disparó 4 veces más, acabando con su vida.

La autopsia oficial dictaminó que la única droga en su torrente sanguíneo era marihuana, por lo que no tenía nada que ver con las “sales de baño”, estimulantes psicoactivos similares a las metanfetaminas. Fue entonces cuando los teóricos de la conspiración argumentaron que el gobierno estaba ocultando el incidente, o mejor dicho, la creación de una droga o virus que tenía la capacidad de generar un comportamiento violento y caníbal en un individuo. Esto fue para algunos el inicio del verdadero apocalipsis zombie ya que poco después comenzaron otros casos similares en otras partes del mundo.

¿Y qué ha pasado casi 5 años después? Pues que las noticias sobre el apocalipsis zombie están en todas partes. Es un tema ampliamente debatido en Internet y parece ser que mucha gente se está preparando para la primera oleada. Como es el caso del magnate de la tecnología Elon Musk, quien parece estar preparándose para el apocalipsis zombie con la venta de un extraño lanzallamas.

Inminente apocalipsis zombie

Todo comenzó cuando Elon Musk, cofundador de PayPal, Tesla Motors y SpaceX, promocionó en Twitter su último proyecto de la compañía The Boring Company, un inusual lanzallamas, señalando que el dispositivo estaba “garantizado para animar cualquier fiesta” y explicando que el dispositivo estaba regulado por la normativa estadounidense y diseñado para “la máxima diversión con el menor peligro”. En principio nada extraño, a no ser por sus siguientes declaraciones.

Musk siguió presentando el lanzallamas con la promesa de que el dispositivo funcionaría bien contra las hordas de muertos vivientes durante un apocalipsis zombie, incluso ofreciendo una garantía de devolución de dinero si el lanzallamas no protegiese correctamente durante un escenario parecido a la de The Walking Dead o al de Guerra Mundial Z. Y, por si fuera poco, cambió su biografía de Twitter a “Zombie Defender”. Y como no podía ser de otra manera, todo esto hizo que miles de internautas se preguntaran si Musk se estaba preparando para el apocalipsis zombie.

La polémica llegó a tal punto que el propio fundador de la compañía The Boring Company se vio obligado a desmentir los rumores sobre cualquier supuesta preparación ante un inminente apocalipsis zombie.

“El rumor de que secretamente estoy creando un apocalipsis zombi para generar demanda de lanzallamas es completamente falso”, escribió Musk. “De todos modos, necesitarías millones de zombis para un supuesto ‘apocalipsis’. ¿Dónde conseguiría una fábrica lo suficientemente grande como para hacer tantos?”

Sin embargo, los teóricos de la conspiración no quedaron satisfechos con el comunicado de Musk desmintiendo cualquier relación con el apocalipsis zombie. El motivo es que la verdadera razón por la que The Boring Company está fabricando los lanzallamas es para recaudar dinero para el verdadero objetivo de la compañía, una red de túneles subterráneos supuestamente para descongestionar el tráfico. Al parecer, estos túneles serian para proteger a la élite en caso de algún tipo de catástrofe.

La empresa cuenta con financiación privada y ha estado recaudando dinero para la operación de un enorme túnel mediante la venta de otros productos. En cuanto a los lanzallamas, se venden a 500 dólares cada uno. El magnate de la tecnología actualizó las cifras de ventas durante las últimas 24 horas en su cuenta de Twitter. Hasta la publicación de esta noticia, ya se han vendido 10.000 lanzallamas, lo que equivale a 5 millones de dólares. Aunque la compañía limitará las ventas a 20.000 unidades. El dispositivo puede incluir un extintor de incendios, por 30 dólares más.

No sabemos si se trata de una broma, lo que si que es cierto es que tanto la élite como ciertos organismos gubernamentales llevan tiempo relacionándose con el apocalipsis zombie. En 2014 el Departamento de Defensa elaboró un documento de preparación ante desastres llamado “CONOP 8888”, que era en realidad es un plan de supervivencia zombie.

Fue desarrollado para entrenar a los comandantes en el arte de la elaboración de estrategias para una gran catástrofe. Este informe era una forma de guiar a los planificadores militares para tratar de salvar a la población de un ataque de muertos vivientes. Incluso hay quien cree que la ola de violencia sin precedentes que estamos presenciando en el mundo es el apocalipsis zombie real, muy diferente a los representados por el cine.

