El cosmonauta ruso Iván Vágner compartió este miércoles a través de su cuenta de Twitter un video de la aurora polar sobre la Antártida grabado a bordo la Estación Espacial Internacional (EEI) en el que se aprecian cinco extraños y diminutos objetos luminosos en la órbita terrestre.

“En los segundos 9-12 aparecen cinco objetos volando unos al lado de otros a la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o… ?”, escribió Vágner debajo de la publicación titulada: “Huéspedes espaciales, o cómo filmé un nuevo lapso de tiempo”.

El cosmonauta especificó que registró el material a un cuadro por segundo para luego reeditarlo en un video de 25 cuatros por segundo. Y añadió que envió la grabación a la administración de la agencia espacial rusa Roscosmos y al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia para identificar los misteriosos objetos captados en cámara.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020