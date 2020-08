Un tenso cruce protagonizó el animador Julio César con el abogado del papá de Ámbar Cornejo, Patricio Olivares, durante la emisión del matinal “Contigo en la manaña” de Chilevisión.

El animador decidió cortar la comunicación con Olivares luego que este se negara a dar más antecedentes del caso de la asesinada joven, al presentar una querella en contra de Denisse Llanos, mamá de la asesinada joven.

Ante la negativa del representante de Ulises Cornejo, padre de Ámbar, el animador perdió la paciencia y le dijo “no vamos a estar toda la mañana hablando para que me digas que no puedes hablar de eso, entonces te despedimos, tú tienes lo que tienes que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer”.

El abogado no dudó en responderle al animador quien lo increpó al decir que esa no era la forma de cortar la comunicación y que existen diligencias pendientes en la investigación.

“No es que Julio sabes qué, déjame terminar porque te lo estás tomando muy a tal porque me dices ‘entonces te despedimos’, esa no es la intención, la intención es darle respuesta y por favor sean súper conscientes de la etapa en que estamos, hay diligencias que aún se están realizando y hay personas que están en libertad que podrían estar viendo esto, y creéme que el afán de este abogado no es interrumpir, porque les recuerdo que ustedes fueron los principales interesados en tomar contacto conmigo, yo no los busqué”, remató el abogado, quien finalmente accedió a unas preguntas de Monserrat Álvarez.

Se nos cae un ídolo, Julio Cesar Rodriguez se enoja con el abogado del papá de Ámbar porque les comenta que "no puede contar nada" y JC lo "despide" en pantalla.

Se te fueron los humos a la cabeza Julito.#contigoCHV#JusticiaparaAmbar pic.twitter.com/tonaT7vJP0 — Hernán (@hernan_sr) August 12, 2020

