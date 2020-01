En el mundo moderno debido a todas las facilidades que se tienen, ya no es tan necesario hacer uso permanente de nuestra memoria. Existen recordatorios para enviar e-mails, para comer, para que no olvides felicitar a tu amigo por su cumpleaños y más. Básicamente tenemos la información en bandeja de plata y mucha gente no cree necesario ejercitar sus neuronas porque sabe que puede encontrar la información que desea a un clic de distancia.