Más de 600 marcas y comercios se asociaron oficialmente este año al Cybermonday, que comenzó ayer lunes 2 de noviembre pero que se extiende hasta el miércoles 4. Para no perderse ni marearse —los descuentos son miles y muy variados. Comenzamos con tecnología: celulares, televisores, audífonos, proyectores, parlantes, relojes inteligentes y mucho más, con hasta un 60% de descuento.

Un modelo que tiene poco más de un año y que, por lo tanto, está completamente vigente. No viene con audífonos ni cargador. Todas sus cámaras son de 12MP, su pantalla Liquid Retina es de 6,1′′, es resistente al agua y tiene 128 GB de memoria. Precio normal: $779.990

Son audífonos profesionales, que usan productores y músicos en los estudios de grabación, pero que están a un valor de retail. Su cancelación activa de ruidos —que se puede regular en distintos niveles— es capaz de eliminar cualquier sonido externo, da lo mismo qué tan fuerte sea. La batería alcanza las 20 horas de duración. Precio normal: $249.990

A casi la mitad de su valor normal está el reloj inteligente de Huawei, un gadget liviano —41 g—, con una batería cuya carga dura dos semanas, y que se conecta por Bluetooth a tu teléfono, permitiendo recibir llamadas y mensajes, además de monitorear tu actividad física. Precio normal: $179.990

Es un pequeñito parlante, pero suficientemente inteligente como para recibir instrucciones por voz —cambiar la canción y manejar el volumen— y además controlar a través de él otros dispositivos compatibles con Android, como tu smartTV o la aspiradora robot. Precio normal: $49.990.

Su gran pantalla, de 6,5′’, es perfecta para los que en su teléfono ven más que mensajes de WhatsApp. Sus cámaras son de altísima resolución, con 32MP la frontal y 48MP la trasera, que además cuenta con 4 lentes distintos. Está liberado para ser usado con cualquier compañía. Con tarjeta Ripley, el descuento llega al 30%, y sin ella cuesta $249.990. Precio normal: $329.990.

The Last of Us II – 52%