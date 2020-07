El plan de protección especial anunciado por el gobierno y que beneficiará a la clase media con cuatro ejes fundamentales, generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Uno de los que aprovechó el debate para dar su opinión fue el empresario y filántropo chileno, Leonardo Farkas.

A través de Twitter, el multimillonario utilizó el hashtag #ProteccionClaseMedia para insistir en la idea de permitir a los usuarios retirar el 10 por ciento de sus ahorros en AFP.

«No más deudas: La mejor protección a la Clase Media #ProteccionClaseMedia es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS», escribió Farkas, quien no publicaba en la red social desde mediados de junio.



«Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas», insistió el empresario, que sumó miles de likes, retuits y comentarios.

