Este mes estamos viviendo algo realmente insólito, superando todo lo que ha ocurrido en este 2020. Todo comenzó el pasado 4 de agosto, cuando una potentísima y mortal explosión sacudida el puerto de Beirut (Líbano), dejando más de 150 fallecidos y miles de heridos, por no decir que la ciudad ha quedado totalmente devastada y empobrecida más de lo que ya estaba por la terrible crisis económica en la que se encuentra sumido todo el país.

Pero cuando pensábamos que se trataba de un hecho asilado, el lunes una tormenta eléctrica provocó que uno de sus rayos impactara contra dos tanques de combustible de la planta petroquímica de Repsol en la ciudad española de Puertollano, en Ciudad Real. Como consecuencia del impacto, se produjo una fuerte explosión que generó una espectacular columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Por suerte un hubo que lamentar daños personales. Pero aquí no acaba todo, en la tarde de ayer ocurrió una brutal explosión en una gasolinera al suroeste de Rusia, más concretamente en la ciudad de Volgogrado. Al menos 13 personas han resultado heridas, aunque de momento no han informado de víctimas mortales. Puedes pensar que todos estos “accidentes” no tiene relación entre sí, pero son muchos los que creen que se trata de señales apocalípticas y del inminente fin de los tiempos. Pues tal vez tengan razón, ya que un código oculto de la Biblia en la versión hebrea del Antiguo Testamento o Torah revela que estamos a pocos meses del verdadero Apocalipsis.

2021: fin de los tiempos

El código de la Biblia, también conocido como el código de la Torá, es un conjunto de palabras codificadas ocultas dentro del texto hebreo de la Torá, que según los expertos, han predicho sucesos importantes de nuestra historia. El cristianismo y el judaísmo comparten los primeros cinco libros de la Biblia, que también componen la Torá, conocidos como los cinco libros de Moisés, y varios rabinos, sacerdotes, matemáticos y profesores han afirmado que las versiones hebreas originales de estos textos sagrados son mensajes secretos dejados por Dios.

Atribuyen algunos de los eventos más importantes de la historia que se han profetizado en estos textos, incluida la elección de Donald Trump, el Holocausto, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el derribo del avión ucraniano por parte de Irán en enero. Se dice que el código oculto fue descifrado hace siglos seleccionando matemáticamente letras de los textos que parecen crear palabras, pero fue popularizado en 2015 por el documental ‘The Torah Codes: End to Darkness’ del director de cine Richard Shaw.

El rabino Matityahu Glazerson, que apareció en el documental, continúa estudiando el código secreto, subiendo regularmente sus descubrimientos a YouTube, que al parecer ofrecen información sobre futuro eventos mundiales. Pero en enero fue un paso más allá, subiendo un video a sus 10.000 suscriptores afirmando que Irán desarrollará un arma nuclear en 2020. Explicó que aparentemente había descubierto que los textos contienen las frases “Irán Atómico” y este año, que en el calendario hebreo tradicional es el 5780. Aunque la predicción más preocupante es que el Apocalipsis ocurrirá en 2021, y agrega que la profecía se puede encontrar en el Libro de Levítico, uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanaj.

“Es un descubrimiento muy interesante y significativo”, dijo el rabino Glazerson. “Esperando que pronto venga el Mesías y que él termine y queme a los enemigos de Israel. Y luego la paz y la tranquilidad llegarán al mundo entero”.

Los investigadores han estado usando un programa llamado SofSofTorah para buscar códigos ocultos en las páginas del libro sagrado. Afirman que esto los está ayudando a recopilar información y profecías que Dios les envía. Fue desarrollado por el Dr. Alexander Roetenburg, que tiene un doctorado en matemáticas, y el profesor Robert Haralick, científico informático. Con este software, los analistas han podido indagar en los textos antiguos y presentar sus hallazgos a partir del llamado código oculto. El fin de los días del judaísmo anuncia la venida del Mesías judío que marcará el comienzo del reinado de Dios, quien gobernará durante la Era Mesiánica, que verá el fin del mundo tal como lo conocemos. El rabino Glazerson cree que el proceso actual de fin de días comenzó en 2016 y terminará en 2021.

Richard Shaw falleció en junio 2019 a la edad de 65 años y todavía estaba investigando el código. Antes de su muerte, afirmó que el rabino Glazerson había encontrado el nombre de su productora “Pinlight” en los códigos de los textos sagrados.

“Los libros de la Biblia se entregaron originalmente sin espacios entre las palabras y sin puntuación”, dijo Shaw. “El texto casi parece un código de ordenador debido a la forma en que fue escrito. Con la tecnología actual, podemos decodificar algunos de sus misterios”.

¿Cómo se descifra el código?

Los códigos se encuentran en la Torá en franjas diagonales a lo largo del texto, o en columnas en el hebreo original. Estos se conocen como secuencias de letras equidistantes (ELS): tomar una letra y luego saltar los mismos números de letras en la página para descubrir el código. La segunda forma de mensajes se conoce como Cilindros de Código, estos se forman leyendo franjas verticales en el texto que forman palabras. Estas dos formas leídas juntas son las que componen los llamados Códigos de la Torá en “tablas”.

Se utiliza software para facilitar el estudio de estos, y todos los hallazgos del rabino Glazerson se presentan en una versión computarizada de la Torá. Pero también hay detractores de los códigos bíblicos, ya que dicen es que pude influir “ruido”. Si los datos elegidos para los experimentos de ELS no se realizan correctamente, se pueden encontrar patrones similares en otros textos además de la Torá. Aunque la probabilidad de que un ELS en un lugar aleatorio sea una palabra significativa es pequeña, hay tantos puntos de partida posibles y patrones de omisión que se puede esperar que aparezcan muchas de esas palabras. Los críticos agregan que también es posible manipular un experimento de ELS para lograr un resultado que parece exhibir patrones que superan el nivel de “ruido”.

Sin duda alguna estamos ante una de las profecías mas controvertidas de los últimos tiempos, que hay implicados tanto religiosos como científicos. No sabemos si el Apocalipsis ocurría en 2021, pero lo que sí sabemos es que todo lo que está sucediendo este año supera todas las probabilidades matemáticas. Tantos acontecimientos juntos solo pueden indicar una sola cosa: estamos a las puertas del fin de los tiempos.

¿En 2021 seremos testigos del Apocalipsis? ¿Están ocurriendo señales del fin de los tiempos?

/psg