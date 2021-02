El ministro vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, se refirió a la importación del medicamento Avifavir que realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y a la autorización para estudio clínico que dio el Instituto de Salud Pública.

El secretario de Estado, ante las distintas aprensiones que han surgido sobre el fármaco cubano probado por Rusia, dijo esperar “tal como dijo la presidenta del Colegio Médico, que nadie pretenda usar políticamente para una campaña presidencial los medicamentos, sobre todo cuando esto tienen un efecto que puede ser nocivo para las personas”.

A su juicio “es muy grave que algunos pretendan, por razones ideológicas, tratar de poner en riesgo la vida de las personas. Eso es una cuestión que es profundamente grave”.

Bellolio enfatizó que “nosotros esperamos que no ocurra en ninguna parte del país, porque además la ciencia no tiene color político, la ciencia lo que hace es hacer una investigación para saber cuándo sí y cuándo no, y en este caso la vacunación la respuesta que nosotros estamos dando como país y que la ciencia ha dado”.

Respecto a la autorización que se ha dado en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, enfatizó que el Instituto de Salud Pública (ISP) la acotó solo para su estudio clínico y no para su uso. “Lo importante es decir que el ISP lo que hace es autorizar este medicamento solamente para un estudio clínico y eso es lo importante que hay que enfatizar y que entienda la comunidad”, recalcó.

La autoridad sanitaria insistió que “este medicamento no ha sido autorizado para uso clínico, es un medicamento que está en investigación, que está en estudio y, por los antecedentes que nosotros tenemos, no hay información científica robusta a nivel internacional que valide el uso de estos medicamentos en las personas con covid”.

“Por lo tanto -agregó Daza- esto no es un medicamento para uso clínico en las personas, solamente fue autorizado por parte del Instituto para realizar un estudio que tiene que obviamente monitorizarse porque los estudios clínicos también tienen que tener un monitoreo estricto para asegurar la calidad y la seguridad de los pacientes”.

