La “cacería” ha comenzado. Las teorías de la conspiración parecen estar aumentando de manera preocupante, o por lo menos esto es lo que consideran los gobiernos a nivel global. Hemos visto como el sábado miles de manifestantes se reunieron en Trafalgar Square en Londres para protestar contra las restricciones del coronavirus y rechazar las vacunas masivas. El evento, que comenzó al mediodía, atrajo a una amplia coalición que incluía a escépticos del coronavirus, teóricos de la conspiración y los llamados “antivacunas”. Con pancartas en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bill Gates y las medidas del gobierno para reducir la propagación del coronavirus, los manifestantes pidieron el fin de las restricciones y las mascarillas obligatorias. Muchos carteles describían la pandemia de coronavirus como un engaño o estafa.

Entre los presentes se encontraban celebridades como Piers Corbyn, hermano mayor del exlíder laborista Jeremy Corbyn, el medico Dr. Vernon Coleman y David Icke, divulgador de la teoría de que los reptilianos nos controlan. Aunque la manifestación se centró en las medidas contra el coronavirus, también se escucharon denuncias por el injusto encarcelamiento de Julian Assange y los abusos sexuales infantiles de la élite. Y ahora estamos siendo testigos de cómo los teóricos de la conspiración se les acusa de promover creencias que tienen consecuencias sociales negativas. Pero, ¿qué ocurre cuando una supuesta teoría de la conspiración resulta ser cierta? ¿Y por qué menospreciamos tanto las teorías de la conspiración putativas y, sin embargo, aceptamos un cientificismo o psicologismo igualmente infundado? La respuesta es sencilla, se trata de una persecución que los expertos en la materia ya predijeron hace décadas y que precederá al Nuevo Orden Mundial. Y nosotros, para no ser menos, vamos ha hablar de una interesante y más que posible teoría de la conspiración.

Misterioso accidente

Desde su instalación en 1963, el gigantesco Observatorio de Arecibo ha sido clave en el estudio del universo. Formalmente conocido como el Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera (NAIC), el radiotelescopio consiste en una enorme construcción en forma de platillo, suspendida por cables a 150 metros sobre un plato de 300 metros de ancho, todo con vista panorámica de la selva tropical de Puerto Rico.

A las 2:45 de la mañana del 10 de agosto, uno de esos cables de soporte se rompió. El cable de tres un metro de ancho se movió salvajemente, dañando la cúpula gregoriana del telescopio y cortando una sección de 30 metros de largo a través del plato posterior. Según el New York Times, nadie resultó herido. Sin embargo, el observatorio se cerró temporalmente por reparaciones, anunciaron los científicos en un comunicado de la Universidad de Florida Central (UCF), que administra el observatorio de la Fundación Nacional para la Ciencia. En un principio sería un accidente como muchos otros, a no ser que los técnicos no saben cómo se rompió el cable. En una conferencia de prensa el 14 de agosto, los investigadores dijeron que aún necesitaban evaluar el alcance total del daño. Las reparaciones podrían tardar semanas o posiblemente meses.

Ramon Lugo, director del Florida Space Institute en la UCF e investigador principal del Observatorio, explicó a la revista científica Science que el cable en cuestión se había agregado para estabilizar el telescopio cuando se instaló la cúpula gregoriana, una gran antena, en la década de 1990. El cable había sido diseñado para durar de 15 a 20 años, por lo que no saben por qué falló.

Comienza la teoría de la conspiración

Y por si no hubiera suficientes incógnitas, el Observatorio de Arecibo nunca ha sufrido ningún accidente de este tipo y tampoco ha estado inoperativo desde que entró en funcionamiento en 1963. El radiotelescopio se ha utilizado durante casi 60 años para rastrear asteroides en su acercamiento hacia la Tierra, una parte clave en nuestra estrategia de defensa contra los objetos interestelares y una práctica que ayuda a evitar el mismo destino que los dinosaurios.

Curiosamente, unos días después, más concretamente el 16 de agosto, un asteroide del tamaño de un coche pasó muy cerca de la Tierra, siendo el acercamiento más próximo a nuestro planeta jamás registrado. La roca especial denominada 2020 QG voló a casi 3.000 kilómetros de la Tierra. Lo que es aún más sorprendente es que nadie lo vio venir y el Observatorio Palomar ubicado en el condado de San Diego, California, no lo detectó hasta aproximadamente seis horas después de su paso. Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, dijo que el asteroide se acercó sin ser detectado desde la dirección del sol. La excusa de la NASA fue que el asteroide era “muy pequeño”.

¿Y si te dijéramos que tal vez no era asteroide, más bien un OVNI? Daniel Liszt, también conocido como Dark Journalist, ha estado investigando este incidente y su relación con lo ocurrido en el Observatorio de Arecibo. En un video publicado el 23 de agosto, Liszt reveló que el radiotelescopio quedó fuera de servicio intencionadamente, con el fin de evitar la presencia de un OVNI en forma de cigarro entrando en nuestro planeta. El popular teórico de la corporación incluso divulgó una imagen del 2020 QG detectado por la Instalación Transitoria de Zwicky de la NASA.

Por si fuera poco, en Mundo Esotérico y Paranormal informamos como más de 100 de los telescopios de investigación más grandes de la Tierra se habían cerrado, supuestamente debido a la pandemia de coronavirus. La mayoría de los cierres obligatorios ocurrieron a finales de marzo, cuando centros importantes de astronomía como en Arizona, Hawái y California emitieron órdenes de quedarse en casa. No es necesario decir todos estos inusuales cierres han provocado un verdadero tsunami en la comunidad conspirativa, quienes aseguran que no están encubriendo la presencia de ovnis, más bien es una “cortina de humo” para para un apocalíptico asteroide y que impactará contra la Tierra en unas pocas semanas.

¿Qué opinas sobre el misterioso incidente en el Observatorio de Arecibo? ¿Tiene relación con los demás cierres de Observatorios? ¿Un encubrimiento OVNI? ¿O una “cortina de humo” para el impacto de un asteroide en las próximas semanas?

