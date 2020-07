Una alegre reacción fue la que compartió la diputada Camila Vallejo tras conocerse la postura de Andrónico Luksic sobre el proyecto de ley propone un impuesto a los «súper ricos».

La iniciativa, que considera a los patrimonios que superan los US$22 millones con un impuesto de un 2,5% y que fue presentada por nueve diputados de oposición el pasado 2 de junio, busca el pago -por una única vez- con el fin de utilizar esos fondos para crear una renta básica de emergencia en medio de la pandemia.

La reforma constitucional fue patrocinada por Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Raúl Soto (PPD), Daniel Núñez (PC), Karol Cariola (PC) y la mencionada diputada comunista.

Luego que el empresario indicara en Twitter que «no me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien de Chile», la parlamentaria mostró su entusiasmo en la misma red social.

La aclaración de Luksic

«Claro q el #ImpuestoALosSuperRicos es una propuesta seria y trabajada, así que cuento con su apoyo a la iniciativa!! Mañana comienza la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. Sigamos haciendo historia», escribió Vallejo, generando una aclaración del empresario.

«Diputada, si quiere hacer historia le pido lea bien los tuits y no se atribuya apoyos tan anticipadamente. Dije q no me opongo a discutir nada mientras se haga responsablemente. Tb que es necesaria apertura d mente dejando atrás dogmas e ideologías. Espero eso sí le haga sentido!», tecleó Luksic.

