Minutos después, toma un pañuelo y comienza a secarse las lágrimas que brotan de dolor. No contiene el llanto. No lo logra pese a estar en un lugar público. No le importa. Sigue llorando, desconsolado. Frente a sí había colocado las cenizas de su esposa. Su amada esposa. E intentaba, de aquel modo desgarrador, pasar un nuevo San Valentín. Un nuevo día de los enamorados. Aunque ella ya no esté.