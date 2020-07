Un confuso crimen afecta a una familia de la comuna de Colina, luego que un grupo de delincuentes llegara hasta su parcela vestidos como personal de la PDI.

Nicolás Gamboa (33), hijo mayor de la familia afectada, se percató de la situación y forcejeó con uno de los ladrones. Debido a su reacción, el hombre recibió tres balazos mortales. Por si fuera poco, los antisociales también le dispararon a su madre, de 53 años, quien intentó evitar el ataque con armas de fuego. Horas más tarde, la mujer perdió la vida en un centro de salud.

Una vez concretado el delito, los supuestos policías se dieron a la fuga sin realizar robo alguno. Hasta el momento, se desconoce qué buscaban en el sitio de suceso.

En diálogo con el matinal Contigo en La Mañana, otro hijo de la mujer asesinada, y que no se encontraba en el domicilio al momento de ocurrido los hechos, explicó lo sucedido, de acuerdo a los relatos de sus familiares. «Mi hermano chico empezó a gritar y salió mi hermano grande a defenderlo y en eso le pegaron un balazo», indicó.

Sin explicación

Consultado sobre qué podían estar buscando los delincuentes en el lugar, el hombre dijo que «nadie se explica, no se llevaron nada. No hay nada de valor, gente humilde. Yo vengo recién llegando, soy el hijo que sigue del mayor, más no podría decir».

Sobre el accionar de los antisociales, agregó que «ellos dijeron que eran de la PDI. Entraron a la fuerza… Mi mamá murió antes de llegar a urgencias».

/gap