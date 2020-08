En la que se consideraba como la más compleja Cuenta Pública de sus dos mandatos, el Presidente Sebastián Piñera dio luces de lo que serán los 22 meses que le quedan de administración, ahondando en los estragos de la pandemia y la crisis económica.

El Congreso Pleno reunió un puñado de autoridades por las estrictas medidas sanitarias, mientras afuera del recinto se producían manifestaciones. Entre los presentes se encontraban el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría; el fiscal Nacional, Jorge Abbott; el contralor General, Jorge Bermúdez; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm; y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

Desde La Moneda, además de la Primera Dama, Cecilia Morel, estuvieron los debutantes ministros del comité político: Víctor Pérez (Interior), Ignacio Briones (Hacienda), Cristián Monckeberg (Segpres), Karla Rubilar (Desarrollo Social) y Jaime Bellolio (Segegob). También, los ministros sectoriales de Salud, Transportes y Ciencias y Mujer: Enrique Paris, Gloria Hutt, Andrés Couve y Mónica Zalaquett.

El telón de fondo que acompañó el discurso del Mandatario prácticamente incluía sólo la palabra crisis: Además de los efectos del estallido social de octubre –con el Plebiscito y los hechos de violencia como principales corolarios-, se sumaba la pandemia que ha provocado casi 10 mil decesos desde marzo y la angustiante situación económica que apremia a gran parte de los chilenos.

“Hoy enfrentamos tres nuevos y urgentes problemas y desafíos: la pandemia del Coronavirus, la recesión económica mundial y la recuperación de nuestra economía y puesta en marcha de nuestro país”, comenzó señalando, reconociendo que el país atraviesa “tiempos difíciles” que requieren unidad.

Además, reconoció que las ayudas por la crisis sanitarias no han llegado con la velocidad deseada. “Algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón”, comentó.

Crisis Sanitaria

Después de la introducción, el primer tema que abordó el Jefe de Estado fue lo relacionado con la pandemia. Además de entregar las condolencias a las familias de las víctimas, detalló el plan Paso a Paso impulsado hace dos semanas por el Ministerio de Salud y recalcó que hace siete semanas el país avanza en una “leve mejoría”.

“Nos enfrentamos a un virus invisible, poco conocido, y muchas veces impredecible y letal. Al igual que el mundo entero, estamos aprendiendo todos los días de las nuevas investigaciones científicas y de las experiencias de otros países. También hemos escuchado con atención a la Organización Mundial de la Salud, las Sociedades Científicas, los Colegios Profesionales, el Consejo de Asesor, la Mesa Social, el Mundo Académico, los Alcaldes y la Sociedad Civil”, dijo.

“En base a estos aprendizajes y consejos hemos ido permanentemente corrigiendo errores y mejorando el rumbo, con el único norte de entregar siempre la mejor protección posible a la salud y vida de todos nuestros compatriotas”, añadió.

Tras esto, advirtió que “mientras no tengamos una vacuna o tratamiento eficaz y disponible tendremos que aprender a convivir con el coronavirus, y a hacer compatibles la protección de nuestra salud con la apertura y la recuperación económica”.

Respecto a los estragos económicos de la pandemia, el Presidente abordó las cifras de desempleo informadas hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas sosteniendo que “hemos perdido casi 1,8 millones de empleos y se han suspendido las jornadas de cerca de 800 mil trabajadores”.

“No podemos permitir que una crisis transitoria se transforme en una crisis permanente y nos impida recuperar la senda del progreso y bienestar”.

Plebiscito e institucionalidad

El Presidente valoró la promulgación de leyes como la reducción de la dieta de parlamentarios y lo sueldos de altas autoridades, pero advirtió que su Gobierno seguirá impulsando el proyecto para reducir el número de parlamentario.

Si bien no abordó directamente la pugna que mantiene con el Poder Legislativo derivada por la presentación de proyectos considerados inadmisibles por el Ejecutivo, Piñera recalcó que “un pilar fundamental de nuestra Democracia es el respeto a la Constitución, las leyes y el estado de derecho, en su forma y en su espíritu”.

“En los últimos tiempos estos pilares se han debilitado, lo que constituye una grave amenaza para el futuro de nuestra República, nuestra democracia, la paz y la sana convivencia entre los chilenos”, comentó.

De hecho, agregó que “todos tenemos derecho a proponer cambios a nuestra constitución y leyes, por los caminos que ellas establecen. Pero todos debemos respetarlas, y muy especialmente las autoridades que juramos o prometimos hacerlo siempre. Esta no es una opción. Es una obligación propia de la vida en democracia”.

“Estando a pocas semanas del Plebiscito acordado debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor, especialmente en tiempos de crisis, que tienden a ser un caldo de cultivo para el surgimiento del populismo”, advirtió.

Justamente, el Presidente destacó el acuerdo de noviembre pasado, señalando que el país vivió la noche del 12 de noviembre “un punto de inflexión” en medio de las violentas protestas y que su Gobierno optó por buscar el diálogo que allanó el acuerdo tres días después.

“Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un Plebiscito el 25 de octubre que sea informado, seguro, transparente y participativo, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma libre y plena”, subrayó.

Recuperar diálogo y crítica al populismo

El Presidente recordó el acuerdo para fortalecer la red de protección social y dar un impulso a la recuperación, firmado el pasado 14 de junio entre el Gobierno y la mayoría de los partidos de oposición.

“Este acuerdo comprometió recursos por U$12 mil millones para financiar estas tareas durante 24 meses. Esto, unido a los compromisos anteriores implica movilizar recursos por casi U$30.000 millones, lo que equivale al 12% de nuestro Producto Interno Bruto, lo que significa un enorme esfuerzo del Estado y ubica a Chile entre los países del mundo que está realizando un mayor esfuerzo de protección y recuperación”, comentó.

Tras esto, pidió “recuperar y cuidar ese espíritu de diálogo y colaboración que permitió ese acuerdo. Sólo ese espíritu hará posible proteger a las familias chilenas y poner a Chile nuevamente en marcha”.

Piñera también criticó duramente el populismo, señalando que “el mundo entero está siendo amenazado” por este fenómeno “que plantea siempre el camino fácil, de los derechos sin deberes, de los logros sin esfuerzo, el camino del progreso sin trabajo, de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos de los demás y de las promesas de soluciones fáciles a problemas difíciles”.

“Un camino que descalifica y estigmatiza a los oponentes y reemplaza los argumentos por las consignas, y el diálogo por las amenazas y la violencia”, añadió.

En esa línea, el Mandatario agregó que sabemos “que esos caminos, que se visten con atractivas pero falsas promesas, sólo conducen al estancamiento, a la pobreza y a la frustración de los pueblos. Debemos resistir los cantos de sirenas que ofrecen atajos sin destino”.

Violencia y manifestaciones

Si bien no ahondó en el estallido social, abordó las manifestaciones y la violencia, especialmente en el el fenómeno de funas y amenazas en redes sociales a políticos.

“Tenemos derecho a manifestarnos, a protestar y a expresar nuestras opiniones y aspiraciones. Pero siempre debemos hacerlo en forma pacífica, respetando la ley y los derechos de los demás”, comentó.

“Sin embargo, hemos visto en los últimos tiempos cómo la violencia y la intolerancia están afectando el debate democrático y debilitando la paz social. La violencia callejera, las funas, el vandalismo o el amedrentamiento son incompatibles con una sociedad democrática, que debe fundarse siempre en el respeto y tolerancia con las diferencias, y en el diálogo y la solución pacífica de las controversias”, describió.

“Debemos condenar siempre la violencia, con voluntad, coraje y sin ninguna duda, venga de donde venga, tanto física, como a través de redes sociales u otros medios. No podemos tolerar la impunidad que otorga el anonimato de las redes sociales”, agregó.

Recordó además que “la democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos”. “Estando a pocas semanas del Plebiscito acordado debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor, especialmente en tiempos de crisis, que tienden a ser un caldo de cultivo para el surgimiento del populismo”.

Relación con la oposición

Durante su discurso el Presidente mantuvo un tono conciliador con el Congreso y la oposición y pidió unidad para enfrentar el escenario que vive el país.

“El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente. Debemos siempre estar abiertos y dispuestos a dialogar, colaborar y construir acuerdos, respetando y apreciando nuestras legítimas diferencias”, afirmó.

“La historia también nos ha enseñado una y mil veces que cada vez que nos hemos dividido y enfrentado como enemigos, hemos cosechado amargas derrotas y le hemos causado graves daños a los más vulnerables de nuestra sociedad. En cambio, cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble hemos conquistado hermosas victorias”, agregó.

“Así conquistamos nuestra libertad e independencia. Así recuperamos nuestra democracia. Así reconstruimos nuestro país después del terremoto del 27/F. Y así vamos a superar la pandemia del coronavirus y la recesión mundial”, remató.

